Hochmoderne Sicherheitstests an maroder Gänstorbrücke

Die Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm ist baufällig, aber noch in Betrieb. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung testet dort jetzt zum ersten Mal in Deutschland an einer noch befahrenen Brücke ein besonders genaues Frühwarnsystem.

© BR/Joseph Weidl