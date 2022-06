Hochkultur am Obermain – Keltentor auf dem Staffelberg

Wer sich von Bad Staffelstein aus auf den Weg zum Gipfel des Staffelbergs macht, der hat schon bald historischen Boden unter den Füßen. Auf diesem Weg waren vor mehr als 2.000 Jahren bereits die Kelten unterwegs. Sie siedelten in der Stadt Menosgada, was Stadt am Main bedeutet, etwa zwischen 130 und 40 vor Christus auf dem Staffelberg. Dass die Kelten am Obermain heimisch waren und Spuren hinterlassen haben, ist seit mehr als 100 Jahren bekannt. Der fränkische Autor Helmut Vorndran hat es vor einigen Jahren mit einem historischen Roman über die Kelten wieder ins Bewusstsein gerückt.

Fränkischer Autor Helmut Vorndran als Impulsgeber

Bei einer Lesung in Bad Staffelstein sei er vor einigen Jahren mit dem Lichtenfelser Landrat Christian Meißner ins Gespräch gekommen, erzählt Vorndran. Dabei habe er auch über sein Vorhaben, ein Buch über die Kelten am Obermain zu schreiben, gesprochen und den Landrat darauf aufmerksam gemacht, welch reiches keltisches Erbe der Staffelberg habe. Vor allem warb er dafür, sich fachmännisch auf die Suche nach einem Stadttor der Kelten zu machen und dieses womöglich nachzubauen.

"Ich habe ihm damals gesagt, da sieht man dann, dass wir hier schon Städte gebaut haben, als die an der Isar noch Würmer sortiert haben." Autor und Kabarettist Helmut Vorndran über die Kelten am Obermain

Landkreis Lichtenfels beauftragt Grabungen am Staffelberg

Der Landkreis Lichtenfels griff die Idee auf und gab Grabungen am Staffelberg an der vermuteten Stelle des Stadttores mit eigenen und Fördermitteln in Auftrag. Der Landkreis wollte so sein keltisches Erbe entdecken und auch sichtbar machen, erklärte Pressesprecher Andreas Grosch bei einem Ortstermin.

Stück für Stück hätten dann die Experten bei den Grabungen in Erfahrung gebracht, wie groß das keltische Stadttor wirklich war . Man habe bereits einen Keltenspielplatz und Kelten-Wanderweg im Landkreis, so Grosch. Die Nachbildung des Tores, die vor wenigen Wochen fertiggestellt wurde, füge sich gut ein.

Verengter Weg und imposanter Eingang zur Stadt

Auf dem Weg zum Gipfel, etwa auf der Hälfte des Anstiegs, empfangen nun massive Holzstelen die Wanderer. Eine Stützmauer verengt den Weg bis zum Standort des ehemaligen Tores. Neun auf sieben Meter maß die Toranlage. Experten schätzen, dass das Torhaus insgesamt rund zwölf Meter hoch war. Zum einen habe die trichterförmige Gasse und das massive Flügeltor Angriffe von Feinden erschwert. Zum anderen habe die imposante Toranlage auch bei Gästen mächtig Eindruck schinden sollen, erläuterte Keltenexperte und Autor Helmut Vorndran.

Keltische Hochkultur auf dem Staffelberg

Bernhard Christoph stammt aus Bad Staffelstein und ist mit Blick auf den Staffelberg aufgewachsen. Der Bauingenieur im Ruhestand und Hobby-Archäologe interessiert sich seit Kindesbeinen für den Staffelberg und das keltische Erbe. Er selbst hat bei Grabungen in den 1970er-Jahren teilgenommen. Für ihn ist klar: Am Staffelberg erlebt man keltische Hochkultur. Vor rund 2.000 Jahren seien die Römer und ihr Imperium zwar das Nonplusultra im heutigen Europa gewesen, die Kelten mit ihrer Kultur seien aber quasi auf Augenhöhe gewesen.