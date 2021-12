Hochkonjunktur für Odenwälder Marzipankonditorei

Die Firma im unterfränkischen Weilbach blickt immer voraus – aktuell auf Silvester. Auf den Laufbändern werden viele Glücksschweine verziert. Die Glückssau sei eine deutsche Eigenart, erklärt Firmenchef Gerd Zuber. "Wenn der Saustall voll war und die Schweine fett genährt, dann war das ein reicher Bauer. Der Winter konnte kommen." Über eine Millionen Marzipanschweine gehen jährlich von dem unterfränkischen Familienbetrieb aus auf die Reise.

Süße Erfolgsgeschichte

Als junger Konditormeister hatte Gerd Zuber 1972 gesehen, wie in der Alpenregion Wachsfiguren hergestellt wurden. Er dachte sich, dass das doch auch mit Marzipan funktionieren müsste und machte sich ans Werk. Er begann in der heimischen Küche mit Marzipan Äpfel, Birnen und Bananen zu formen. Zuber sicherte sich die "Marzipan-Rechte" an den Schlümpfen und sein süßes Business kam dann schnell ins Rollen. Heute beschäftigt er 80 Menschen. Das Unternehmen macht rund sechs Millionen Euro Jahresumsatz.

Marzipan-Currywurst für Dubai

Über 1.000 verschiedene Formen – sie werden meist maschinell mit Marzipan gefüllt und so zu Figuren gepresst. Aktuell Glücksschweine - die kleinsten wiegen nur ein paar Gramm, die große Marzipansau fünf Kilo. Kuriositäten kommen besonders gut an, wie ein Joint oder Viagra aus Marzipan. Vorwiegend wird das Odenwälder Marzipan in Deutschland, Frankreich und der Schweiz genascht. International ist es ebenfalls gefragt. Aus Dubai kam eine Bestellung: Currywürste, Brezeln und Hähnchen aus Marzipan für ein Oktoberfest. Auch zum Abschied von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich Gerd Zuber mit seiner Mannschafft etwas einfallen lassen. Die "Marzipan-Merkel" mit der Aufschrift: Ruhestand – ich schaffe das.