Hochhausbrand in Memmelsdorf - Landgericht will Urteil verkünden

Im Prozess gegen eine demenzkranke Rentnerin wegen schwerer Brandstiftung wird am Landgericht Bamberg das Urteil erwartet. In einem Hochhaus soll die Frau Feuer gelegt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert ihre Unterbringung in der Psychiatrie.