Hochhaus-Neuselsbrunn: Gutachten stellt Dämmungsabriss in Frage

Im Prozess vor dem Amtsgericht Nürnberg um den Abriss der Fassadendämmung an fünf Hochhäusern im Nürnberger Stadtteil Neuselsbrunn scheint es kein Ende zu geben. Nun zweifelt ein vorgestelltes Gutachten an, dass der Dämmungsabriss notwendig war.

Brandschutz-Gutachten stärkt Wohnungseigentümer

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die Dämmplatten schwer entflammbar gewesen seien. Sie hätten deshalb nicht zwingend entfernt werden müssen, sagte Rechtsanwältin Antje Reichert dem Bayerischen Rundfunk. Sie vertritt in dem Zivilverfahren Wohnungseigentümer, die die Kosten für den Abriss der Fassadendämmung zurückfordern. Das Gericht hatte das Brandschutz-Gutachten in Auftrag gegeben. Es zeige, dass die Dämmung, die in den 1960er-Jahren verbaut wurde, mit Flammschutzmitteln ausgerüstet war, sagte Reichert. Deshalb habe es auch keinen Grund gegeben, die Fassadenplatten aus Brandschutzgründen abzureißen. Ein Brandversuch mit dem in Neuselsbrunn verbauten Material könnte letzte Gewissheit bringen, heißt es in dem Gutachten.

Hausverwaltung verteidigte bisher Maßnahme

Die Stadt Nürnberg hatte den Abriss gefordert, nachdem in London im Sommer 2017 bei einem Hochhausbrand 72 Menschen starben. Dort hatten sich die Flammen in der brennbaren Dämmung schnell ausgebreitet. Die Verwaltung der fünf Hochhäuser in Nürnberg hatte daraufhin den Abriss der Fassade veranlasst. Im bisherigen Verlauf der gerichtlichen Auseinandersetzung hatte sie die Auffassung vertreten, dass sie richtig gehandelt habe.

Wer muss zahlen? Es geht insgesamt um 15.7 Millionen Euro

In mehreren Verfahren geht es nun darum, ob das rechtmäßig war und ob die Hausverwaltung überhaupt das Mandat der Wohnungseigentümer dazu hatte, den Abriss zu veranlassen. Nach Einschätzung von Anwältin Reichert sei mit dem aktuellen Brandschutz-Gutachten die Wahrscheinlichkeit gestiegen, das eine Verfahren um die Abrisskosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro in Richtung Klageabweisung drehen zu können.

Doch der gesamte Rechtsstreit, bei dem es insgesamt um einen Schadenersatz von 15,7 Millionen Euro geht, geht weiter. Denn wer verliert, der wird in Berufung gehen.