Hochhäuser für Hof: Auf Brachfläche kommt das Schiller-Quartier

10.000 Quadratmeter mitten in der Stadt – und die liegen seit Jahren brach. Das sogenannte "Strauß-Areal" in der Hofer Innenstadt ist seit Jahren mit Versprechungen, Hoffnungen und Enttäuschungen verbunden. Doch damit soll nun Schluss sein, verspricht Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Eineinhalb Jahre nach dem Aus für das lange geplante, aber nie verwirklichte Einkaufszentrum "Hof-Galerie" präsentierte sie nun neue Investoren – mit neuen Plänen.

Ärzte wollen Innenstadtfläche in Hof neu gestalten

So wird aus dem Einkaufs- quasi ein Gesundheitszentrum mitsamt Park und Tiefgarage: Herzstück sind zwei in sich gedrehte Hochhäuser. In den bis zu elf Stockwerken sollen Arztpraxen Platz finden, plus das dazugehörige "Gesundheitshandwerk" – von der Physiotherapie, über den Orthopädie-Fachhandel bis zu Apotheke, Optiker und Hörgeräte-Akustik. Die Idee dazu stammt von Ulrich Longerich und Mathias Thurau. Sie sind selbst Ärzte, praktizieren als Mund-Gesichtschirurg und Kieferorthopäde an verschiedenen Praxis-Standorten in Oberbayern. In Rosenheim haben sie bereits ihre Idee von einem Ärztehaus umgesetzt – mit dem "Medical Cube" am Bahnhof.

Wahlkampfthema "Strauß-Areal" soll umgesetzt werden

"Das sind also keine Luftschlösser. Und wir haben es mit zielstrebigen und ehrgeizigen Partner zu tun", betont Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Und sie fügt selbstbewusst an: "Ich habe meine Zusage gehalten, dass ich mich um das Strauß-Areal kümmere und dass es immer Chefinnen-Sache ist." Döhla weiß: Die Menschen in Hof erwarten, dass nach jahrelangen Versprechungen nun endlich etwas passiert auf dem sogenannten "Strauß-Areal". Die Brachfläche war das entscheidende Thema im Wahlkampf 2020. Döhla hatte die Wahl gegen Amtsinhaber Harald Fichtner (CSU) gewonnen. Doch auch ihre Verhandlungen mit dem bisherigen Eigentümer – einer Investmentgesellschaft aus Luxemburg – sind immer ins Leere gelaufen. Selbst ihre Idee für eine Zwischennutzung als provisorische Grünfläche rund um den Schutthaufen konnte die Rathauschefin nicht umsetzen.

"Investoren – der Begriff ist so negativ"

Doch nun scheint der Durchbruch gelungen: Die Luxemburger Investment-Gesellschaft habe den Kaufvertrag vor dem Notar unterschrieben, erklären Ulrich Longerich und Mathias Thurau. Die beiden Mediziner mit jeweils doppeltem Doktortitel wollen sich nicht als "Investoren" bezeichnen – "der Begriff ist so negativ", sagt Ulrich Longerich. Sie verstehen sich als Ideengeber, für das Projekt habe man sich erfahrene Fachleute von Bauentwicklung und auch Baurecht mit ins Boot geholt.

Moderne Architektur soll Ärzte aus Region Hof überzeugen

Durch Eigenkapital und klassische Bankfinanzierung werde man zwischen 80 bis 100 Millionen Euro investieren. "Das sind nur grobe Schätzungen, momentan verändern sich die Baupreise fast stündlich", so die Bauherren. Feststeht das Energiekonzept: Man wolle unter anderem durch Photovoltaik, Wasserstoff und Wärmepumpe autark sein. Und die beiden Mediziner sind sich sicher, dass sie mit ihrem Gesamtkonzept rund um die modernen Architektur ausreichend niedergelassene Ärzte aus der Region Hof als Mieter oder Mit-Eigentümer ansprechen. Hof erhalte durch die beiden Hochhäuser ein "frisches, stadtprägendes, innerstädtische Element in der Skyline“, teilt Oberbürgermeisterin Döhla mit. "Ich denke, ein bisschen höher hinaus zu wollen, gerade an diesem Platz mit der bisher eher unerfreulichen Geschichte, steht Hof gut zu Gesicht.“

Park und Bushaltestellen direkt vor der Tür

Durch das Bauen in die Höhe gewinne man auch Platz für einen kleinen Park, so Longerich: Und dieser Erholungsort sei ihnen wichtig gewesen für die Patienten und auch für die künftigen Bewohner. In dem neuen "Schiller-Quartiers" – benannt nach der angrenzenden Schillerstraße – soll in weiteren Bauabschnitten auch ein Pflegeheim mit rund 120 Plätzen, 60 Einheiten für "Betreutes Wohnen" sowie eine noch nicht benannte Zahl weiterer Wohnungen und Büros entstehen. Plus Platz für Bushaltestellen direkt vor der Tür.

Noch unklar: Kommt Lebensmittelmarkt?

"Und wir versuchen auch einen großen Lebensmittelmarkt anzusiedeln", so Longerich. Viele Hoferinnen und Hofer vermissen diese Einkaufsmöglichkeit mitten in der Stadt - der alte "Zentralkauf an dieser Stelle wurde 2007 geschlossen und 2017 schließlich abgerissen. Übriggeblieben ist nur der große Schutthaufen - ein "Schandfleck" in den Augen vieler Hoferinnen und Hofer.

Ab Ende Juni sollen Schuttberg und Schrotthäuser verschwinden

Fünf Jahre nach dem Abriss soll der Bauschutt nun endgültig verschwinden. Die beiden Investoren und ihr Generalbauunternehmer Werner Weisenbach versprechen bei der Pressekonferenz im Rathaus, dass jetzt Bodenproben genommen und dann ab Ende Juni die Bagger anrollen. Die Aufräumarbeiten würden mehrere Monate dauern, dabei sei auch der Abriss von drei Häusern geplant. Wegen dieser Problemimmobilien, in denen teilweise die Decken eingestürzt sind, beklagt ein Nachbar massive Schäden an seinem Haus. Doch die Luxemburger Investmentgesellschaft hatte bisher trotz mehrfacher Aufforderung durch die Stadt und den Nachbarn nicht gehandelt.

Spatenstich für Gesundheitszentrum Mitte 2023 geplant

Parallel zu den Abriss- und Aufräum-Arbeiten der neuen Eigentümer muss die Stadt Hof nun den Bebauungsplan ändern. Bauherren und Oberbürgermeisterin sind zuversichtlich, dass im Sommer 2023 der erste Spatenstich für das "Schiller-Quartier" gesetzt werden kann. Die Pläne für das komplette Areal sollen dann im Lauf von mehreren Jahren in vier Bauabschnitten umgesetzt werden, erklären Longerich, Thurau und Weisenbach.