Hochbrücke Bayreuth: Details zum Neubau

Die Hochbrücke in Bayreuth ist in einem schlechten baulichen Zustand. Deshalb wird sie ab 2020 komplett abgerissen, neu gebaut und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Dafür sind 92 Millionen Euro eingeplant. Inzwischen steht fest, wie der Neubau konkret ablaufen wird.

Neue Voraussetzungen

"Das Problem ist, dass wir die Brücke nicht sanieren können. Sie wurde in den 1970er-Jahren gebaut und hat konstruktive Defizite. Für den Bau wurde zum Beispiel Spannstahl verwendet, der rissgefährdet ist und sich nicht ausdehnt", so Thomas Pfeifer, Dienststellenleiter der Autobahndirektion Nordbayern in Bayreuth. Eine weitere Herausforderung: Früher wurde mit anderen Lasten auf der Brücke geplant, heute fahren allerdings deutlich mehr Lkw darüber, so Pfeifer.

Vier Jahre Bauzeit

Der Neubau der Hochbrücke soll voraussichtlich vier Jahre dauern und ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Los geht es mit den beiden nördlichen Rampenbauwerken an der Autobahn-Anschlussstelle Bayreuth-Nord. Währenddessen bleibt der Verkehr auf der Hochbrücke ungestört. Im zweiten Bauabschnitt wird die Brücke Stück für Stück abgerissen, die südlichen Rampen folgen. Für diese Zeit wird es eine Ersatzbrücke geben.

Eingangstor für Bayreuth

Die Anschlussstelle Bayreuth-Nord wird für drei Monate teilgesperrt – nicht wie zunächst geplant für zwei Jahre. Es wird eine zusätzliche Auffahrt auf die A9 aus dem Industriegebiet Richtung Nürnberg geben.

"Während der Bauarbeiten haben wir keine Vollsperrung. Alle Verkehrsbeziehungen sind nach wie vor möglich. Wir wollen Bayreuth ja schließlich nicht lahmlegen." Thomas Pfeifer, Dienststellenleiter

Die neue Hochbrücke soll ein "schönes Eingangstor" für Bayreuth werden und "elegant und geschwungen" aussehen, so Pfeifer. Mit 17.000 Quadratmetern ist die Bayreuther Hochbrücke die flächenmäßig größte Brücke der Region. Bei dem Neubau handelt es sich um eine Baumaßnahme des Bundes. Sie wird von der Autobahndirektion Nordbayern gesteuert und abgewickelt.