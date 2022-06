"Hochamt für Toni" – Neunter Tatort aus Franken wird gedreht

"Kamera läuft" heißt es derzeit in Ansbach und Umgebung. Dort wird gerade der neunte Franken-Tatort gedreht. Und der beginnt damit, dass Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) nach Jahren ohne Kontakt von seinem alten Freund und Pfarrer Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeir) angerufen wird. Marcus lädt Felix zu einer Predigt ein. Er will ein Geheimnis von Antonia Hentschel (Sina Martens) lüften. Antonia, genannt Toni, war Felix' große Liebe während seiner Studienzeit in Berlin.

Ermittlungen gegen alle Widerstände

Kurz vor dem Gottesdienst wird Marcus ermordet aufgefunden. Noch am Tatort erfährt Felix, dass sich Toni vor zwei Jahren das Leben genommen hat. Er ist sich sicher, dass es zwischen dem Tod von Toni und dem des Geistlichen eine Verbindung geben muss. Er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und bringt dabei nicht nur den Polizeipräsidenten Kaiser (Stefan Merki) gegen sich auf.

Alte Bekannte und fränkische Neulinge

Allein seine Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) sowie Kommissarin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) stehen ihm bei. Auch der fränkische Kabarettist Bernd Regenauer ist im neuen Tatort aus Franken zu sehen. Verzichten müssen die Fans jedoch auf Kommissar Sebastian Fleischer, denn der oberfränkische Schauspieler Andreas Leopold Schadt verlässt das Ensemble der Mordkommission nach acht fränkischen Tatorten.

"Ich war nicht mehr so zufrieden mit meinem Einsatz", sagte Schadt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Nach reichlicher Überlegung habe er sich nun entschlossen, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Ausstrahlung 2023 im Ersten

Die Dreharbeiten zu "Hochamt für Toni" sollen etwa einen Monat laufen. Die Ausstrahlung ist für 2023 im Ersten geplant. Die Tatorte aus Franken kommen beim Publikum gut an. Bereits der erste war sehr erfolgreich: "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" wurde im April 2015 im Ersten ausgestrahlt und hatte hervorragende Einschaltquoten: 12,11 Millionen Zuschauer bundesweit und einen Marktanteil von 33,7 Prozent.