"Hoch hinaus": Zeugnisse für Wirtschaftsschüler im Riesenrad

Premiere in Deggendorf: Die AbschlussschülerInnen der Staatlichen Wirtschaftsschule bekommen ihre Zeugnisse heute Nachmittag in einem Riesenrad überreicht.

Virtuelle Feier per Livestream

Wegen der Corona bedingten Einschränkungen konnte die Entlassungsfeier nicht wie bisher üblich im großen Rahmen im Schulgebäude geplant werden. Deswegen gebe es zunächst per Livestream im Internet eine virtuelle Feier.

Absolventen wollen "hoch hinaus"

Danach bekommen die SchülerInnen ihre Zeugnisse im Riesenrad auf dem Deggendorfer Stadtplatz. "So steht die Feier in diesem Jahr unter dem Motto ‚Wir wollen hoch hinaus', so Schulleiter Hans Riedl.

Ab 16.30 Uhr bekommen insgesamt 116 AbsolventInnen Deggendorfer Wirtschaftsschule ihre Zeugnisse.

Riesenrad in Deggendorf beliebtes Fotomotiv

Seit Anfang Juni dreht sich auf dem Deggendorfer Stadtplatz ein mehr als 30 Meter hohes Riesenrad. Die Sommerattraktion, die durch den Corona-bedingten Ausfall aller Volksfeste möglich geworden war, ist seitdem ein beliebtes Fotomotiv.