Hobbygärtner und Gemüsebauern leiden an nassem Sommer

Weniger Ernte und Angst vor Didymella

Das feuchte, kühle Wetter lässt Erdbeeren viel langsamer reifen, 2-3 Wochen sind sie sozusagen im Verzug. Und bei den Einlegegurken darf es auch nicht "nass rein gehen". Denn die sind besonders gefährdet, den Didymella-Pilz zu bekommen. Darauf weist die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau auf BR24 Anfrage hin. Noch ist das nicht passiert. Das Problem bei diesem Pilz: Er ist von außen nicht zu sehen, die Gurke fault von innen, was erst in der Qualitätskontrolle in einer Essiggurkenfabrik bemerkt werden könnte, wenn man die Gurke aufschneidet. Gerade Niederbayern und Unterfranken haben große Anbaugebiete von solchen Einlegegurken, die zu einem Großteil auch in den Export gehen. Schließlich schmecken Essiggurke und Co nicht nur zur Brotzeit.

Auch die Zwiebel-Ernte fällt dieses Jahr wohl schlechter aus: Zum einen wegen Fäulnis. Außerdem hat der Starkregen vielerorts die Zwiebelschlotte über der Erde abgeknickt, dadurch werden die Zwiebeln kleiner. Auf manchen Feldern gibt es bis zu 50 Prozent weniger Salat und auch bei den Melonen gibt es Totalausfälle, eben wegen Fäulnis. Auch die Bohnen leiden und werden später reif.