HIV-Testwoche: Gesundheitsämter in Schwaben ermuntern zum Test

Unter dem Motto "Test jetzt!" kann man sich im Rahmen der HIV-Testwoche in den Landratsämtern Neu-Ulm und Dillingen die ganze Woche über auf die Virus-Infektion testen lassen. Die Mitarbeiter bitten lediglich darum, nach Möglichkeit einen Termin zu vereinbaren.

HIV-Test immer kostenfrei, wenn möglich mit Termin

Am Landratsamt Günzburg werden Test und Beratung dagegen nur am Dienstag und Mittwoch (26. und 27.11.) angeboten. Allerdings verweist das Gesundheitsamt dort darauf, dass ein kostenloser Test auch zu jedem anderen Zeitpunkt im Jahr möglich ist. Das Landratsamt Augsburg schließlich bietet einen HIV-Test am Donnerstag (28.11.) an.

Test auf die Virus-Infektion auch in Lindau

Der Fachbereich Gesundheit im Landratsamt Lindau verspricht - wie alle anderen Stellen auch - "anonyme, vertrauliche und kompetente Beratung sowie Tests zu HIV-Erkrankungen". Um Wartezeiten zu vermeiden, sei eine Anmeldung wünschenswert, telefonisch oder per E-Mail. Aber auch in Lindau ist ein Test das ganze Jahr über möglich.

Keine Kosten für HIV-Test

Generell gilt: Sowohl Test als auch Beratung sind kostenfrei und anonym. Ein Ergebnis gibt es in der Regel zwei Wochen nach der Blutentnahme.

Nicht erkannte HIV-Infektionen nehmen zu - und damit das Risiko

Die schwäbischen Gesundheitsämter stellen fest, dass die Zahl der Menschen, die von ihrer HIV-Infektion nichts wissen, von Jahr zu Jahr steigt. Obwohl also die Aufklärung über HIV und die Aids-Erkrankung über die Jahrzehnte Wirkung zeigt, steigt trotzdem die Gefahr einer weiteren Verbreitung der Immunschwäche-Krankheit.