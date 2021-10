Hitzige Debatte um Seniorenresidenz Schliersee im Landtag

Mehr als vier Monate brauchte das bayerische Gesundheitsministerium, um einen Fragenkatalog von Grünen, SPD und FDP zu den Missständen in der Seniorenresidenz Schliersee zu beantworten. Der Bericht war heute Thema im Gesundheitsausschuss – und sorgte vor allem bei Vertretern der Opposition für Unmut.

Ruth Waldmann von der SPD sieht den Bericht an der Grenze zur "Missachtung von Abgeordneten". Viele Fragen, wie die nach der Verantwortung des Ministeriums, seien unbeantwortet geblieben: "Es fehlt, was hat man sich konkret vorlegen lassen, was stand darin und was hat das Ministerium daraufhin gemacht." Das konterte der Ausschussvorsitzende Bernhard Seidenath (CSU) mit den Worten, er fühle sich im falschen Film, die Aussprache sei nicht zur Benotung der Staatsregierung da, sondern es gehe um die Bewohner.

Andreas Krahl von den Grünen kritisierte, dass das Ministerium trotz Hinweisen lange nicht gehandelt habe: "Wenn es in einem Jahr 26 Besuche der Heimaufsicht (FQA) gab und in zwei Jahren 56 Beschwerden bei der FQA – und das Ministerium kommt zu dem Schluss, es sei kein Eingreifen notwendig, dann muss ich fragen, wann denn dann?"

Aussprache zieht weitere Fragen nach sich

Die geladene Vertreterin des Ministeriums konnte auf viele Fragen nicht antworten. Sie referierte über Verfahrensweisen und Meldewege. Die Ministeriumsmitarbeiterin räumte ein, dass es bei Corona-Ausbrüchen, schwerwiegenden Mängeln und Todesfällen eine Berichtspflicht an das Gesundheitsministerium gebe. Ministeriumsvertreter seien auch in der Seniorenresidenz Schliersee vor Ort gewesen. Ein solcher Prozess dauere lange, betonte die Mitarbeiterin, die Kündigung der Betriebserlaubnis sei dabei immer erst das letzte Mittel. Dominik Spitzer von der FDP zog das Fazit, dass es nach dem Bericht und der Aussprache mehr Fragen gebe als zuvor. Im gemeinsamen Interesse des Ausschusses könne man das so nicht stehen lassen. Es gelte, den Fall aufzuarbeiten und solche Missstände wie in Schliersee künftig zu verhindern. Dabei schloss der Liberale die Notwendigkeit von Gesetzesänderungen nicht aus.

Der Bayerische Patienten- und Pflegebeauftragte Peter Bauer (Freie Wähler) bezeichnete den Bericht des Ministeriums im BR-Gespräch wortwörtlich als "erbärmlich". Bauer, der aufgrund eines anderen Termins nicht an der Ausschusssitzung teilnehmen konnte, sieht viele Fragen nicht beantwortet. Diese werde man noch stellen müssen.

Gesundheitsausschuss vertagt Schliersee-Aufarbeitung auf November

Nach einem über einstündigen Schlagabtausch schlug der frühere Gesundheitsminister Marcel Huber (CSU) vor, dem Ministerium erneut Fragen zukommen zu lassen. Michael Busch (SPD) fand mit seinem Einwurf, dass man auf diesen Bericht nicht wieder Monate warten dürfe, großen Beifall. Bis zum 9. November hat das Ministerium nun Zeit, um die Fragen zur Seniorenresidenz Schliersee erneut zu beantworten.

BR-Recherchen machten Pflegemissstände erstmals publik

BR-Recherchen zufolge bestanden seit Jahren Pflegemissstände in der Seniorenresidenz Schliersee: Viele nichtöffentliche Dokumente, die BR Recherche vorliegen, belegen Hygienemängel, dass alte Menschen unterernährt und dehydriert waren, unversorgte Wunden hatten und Medikamente nicht oder falsch verabreicht wurden.

Die juristische Aufarbeitung läuft

Die Staatsanwaltschaft München II prüft 17 ungeklärte Todesfälle in der Seniorenresidenz Schliersee und geht dem Verdacht auf verschiedene Körperverletzungsdelikte bei 88 Bewohnern nach. Es gibt derzeit vier Beschuldigte, nicht nur das Heim, auch das für die Aufsicht zuständige Landratsamt Miesbach wurde mehrfach durchsucht.

Außerdem ermitteln Spezialisten der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug.