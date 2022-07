Hitzewelle in Franken: Trinkwasserspender verzweifelt gesucht

Wegen der aktuellen Hitze, sollen Menschen ausreichend trinken. In südlichen Ländern sieht man dafür häufig Trinkwasserspender, die auch rege genutzt werden. Wie sieht es in Frankens Städten aus? Eine Übersicht.

Mehr als ein Dutzend Trinkwasserspender in Coburg

Zehn öffentliche Trinkwasserspender gibt es aktuell in der Stadt Coburg. Sieben weitere sind im Landkreis verteilt. Rund um die Uhr kann an den historischen Brunnen, aus denen das Trinkwasser sprudelt, kostenlos getrunken werden. Im Stadtgebiet kommt damit auf 4,8 Quadratkilometer oder 4.100 Einwohner ein Brunnen.

Durch die Nähe zum Thüringer Wald habe die Stadt keinen Trinkwassermangel, so der Sprecher der Stadt Coburg, Louay Yassin: "Deshalb haben wir schon vor Jahren beschlossen, in den historischen Brunnen eine geringe Menge Trinkwasser laufen zu lassen, so dass die Leitungen gespült werden und sich nicht zum Beispiel Keime bilden können". So werde auch den Bürgerinnen und Bürgern etwas Gutes getan.

Erlangen und Nürnberg mit Nachholbedarf

In Erlangen und Nürnberg müssen die Bürgerinnen und Bürger deutlich weitere Wege gehen, um zu einem öffentlichen Trinkwasserbrunnen zu gelangen. Nur fünf Trinkwasserbrunnen in Form von Edelstahlsäulen mit großem Schriftzug "Trinkwasser" gibt es in Erlangen. In der 112.000-Einwohnerstadt entspricht das einem Trinkwasserspender pro 22.400 Einwohner. Das Wasser, das in Erlangen aus historischen Brunnen fließt, ist nicht zum Trinken geeignet.

In Nürnberg gibt es aktuell 18 öffentliche Trinkwasserbrunnen, die meisten werden vom städtischen Energieversorger N-Ergie betrieben, zwei gehören anderen Trägern. Derzeit gibt es in der Frankenmetropole damit nur einen Trinkwasserbrunnen pro 28.700 Einwohner.

Weitere Brunnen in Planung

Das Angebot soll aber unter anderem in Nürnberg weiter ausgebaut werden: "Wir haben uns vorgenommen, in den kommenden Jahren, pro Jahr zwei neue Trinkwasserbrunnen in Nürnberg zu bauen", so N-Ergie-Kommunikationschef Heiko Linder gegenüber BR24.

In Bamberg sind derzeit fünf Trinkwasserbrunnen in Betrieb, weitere sind aber in Planung beziehungsweise im Bau, so der Sprecher der Stadtwerke Bamberg, Jan Giersberg. "Aktuell wird ein Brunnen am Kinderspielplatz auf der Erba-Insel gebaut, ein weiterer ist am Ortseingang des Stadtteils Gaustadt in Planung", sagte Giersberg auf BR-Anfrage.

Forderung nach mehr Brunnen – auch für Klimaschutz

Vielerorts wird der Bau neuer Brunnen mit Nachdruck gefordert. Zum einen, um Obdachlose kostenlos mit Trinkwasser zu versorgen, aber auch aus Gründen des Klimaschutzes. In München gibt es zwar bereits mehr als 60 Brunnen mit Trinkwasser und damit umgerechnet einen Brunnen pro fünf Quadratkilometer, trotzdem haben die Stadtratsfraktionen der SPD und die Grünen – Rosa Liste jüngst einen Antrag für mehr öffentliche Trinkwasserspender gestellt.

In der Antragsbegründung werden gleich zwei positive Auswirkungen der Brunnen erläutert: "Zum einen kühlen sie ihre unmittelbare Umgebung direkt ab und tragen bei entsprechender Platzierung zur Bereitstellung gekühlter Aufenthaltsflächen bei. Zum anderen hilft eine verbesserte Versorgung mit Trinkwasser im öffentlichen Raum dabei, den erheblichen Gesundheitsrisiken durch Dehydrierung vorzubeugen", heiß es wörtlich.

Auch hunderte "Refill-Stationen" helfen Durstigen weiter

Wer unterwegs ist und eine nachfüllbare Flasche oder einen Becher dabei hat, kann auch die sogenannten Refill-Stationen nutzen. Das kostenlose Trinkwasser gibt es in allen Läden, die einen "Refill"-Aufkleber an der Tür haben. Hinter dem Konzept steckt die Organisation "Refill Deutschland", die Plastikmüll vermeiden und die Umwelt schützen möchte. Aktuell gibt es in Deutschland 6.140 solcher Refill-Stationen.