Hitzewelle in Bayern: Kurz, aber heftig

Bis zu 38 Grad – das sind schon eher Temperaturen, die man aus dem Sommerurlaub in Griechenland kennt. Am morgigen Donnerstag, sind sie in Bayern Realität, wenn auch nicht in ganz Bayern. Lokal sind zwar sogar neue Augustrekorde möglich, diese absoluten Spitzenwerte erreichen wir jedoch voraussichtlich nur in der Untermain-Region. Doch auch in der Mitte Bayerns geht es heiß her. Da sind regional immerhin 36 Grad drin.

Mittwoch und Donnerstag sehr sonnig

An diesem Mittwoch ist es noch nicht ganz so hochofenmäßig. Im Bayerischen Wald bleibt es wohl mit maximal 29 Grad am angenehmsten, die Untermain-Region glüht dagegen schon mal vor für morgen: Da sehen die Prognosemodelle heute schon 35 Grad. Beide Tage werden sehr sonnig, es gibt höchstens ein paar Schleier- oder Quellwolken.

Badesee oder Dusche gegen die Hitze - und genug trinken

Wer also irgendwie kann, sollte an diesen Tagen für die persönliche Abkühlung sorgen. Denn eine so große Hitze belastet den Körper. Wer keine Zeit hat für den Badesee, kann sich ja vielleicht zwischendrin mal unter einer kalten Dusche erfrischen. Das ist gut für den Kreislauf. Und wenn man dann noch ausreichend Wasser trinkt, sollte man eigentlich gut durch diese kurze Hitzewelle kommen.

Freitag bringt Abkühlung

Das Wetter sorgt dann am Freitag bereits selbst wieder für Abfrischung. Im Laufe des Tages werden teils heftige Gewitter die Luft in Bayern deutlich herunterkühlen. Der Samstag kommt dann mit richtig moderaten Temperaturen von 21 bis 26 Grad daher.