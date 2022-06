Hitzewarnung Mittelfranken: So verhalten Sie sich richtig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittelfranken eine amtliche Warnung vor Hitze im Zeitraum zwischen 11.00 und 19.00 Uhr herausgegeben. Damit ist es bereits der zweite Tag der Warnsituation in Folge. Deshalb hatte die Regierung von Mittelfranken bereits Mitte der Woche Beobachtungsflüge am Wochenende wegen erhöhter Waldbrandgefahr angeordnet. Am Sonntag ist dem DWD zufolge mit einer zusätzlichen Belastung zu rechnen: Nicht nur, aber insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Nürnberg kommt es zu verringerter nächtlicher Abkühlung.

Ungewohnt hohe UV-Werte in Mittelfranken

Des Weiteren spricht der DWD von "ungewohnt hohen Werten", die die UV-Strahlung während des Tages erreicht. Aus diesem Grund gilt im Zeitraum von 10.30 bis 16.00 Uhr eine amtliche Warnung vor erhöhter UV-Intensität. Schutzmaßnahmen seien "unbedingt erforderlich". So rät der DWD, lange Aufenthalte in der Sonne zu vermeiden. Auch im Schatten gehörten Maßnahmen wie Sonnencreme, Hut und sonnendichte Kleidung zum sonnengerechten Verhalten. Weitere Tipps gibt der Wetterdienst auf seiner Internet-Seite.

"Heißer" Tipp bei Hitze: Apfelsaft und Suppe

"Bereits ab 26 Grad leidet der Körper, selbst wenn es einem nicht einmal bewusst wird", sagt die Umweltärztin im Gesundheitsamt Nürnberg, Renate Scheunemann, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. "Die Gefäße weiten sich, der Blutdruck fällt und man verliert durch vieles Schwitzen Flüssigkeit." Aus diesem Grund sei es wichtig, viel zu trinken, aber vor allem das Richtige zu trinken: "Man muss etwas zu sich nehmen, wo Mineralien, wo Salze drin sind", sagt Scheunemann. Denn es werden eben nicht nur Flüssigkeit, sondern auch wichtige Mineralien ausgeschwitzt.

Ein "heißer" Tipp, wie Scheunemann sich ausdrückt: verdünnter Apfelsaft. "Ich esse auch gerne eine salzige Suppe", so die Umweltärztin. Die Empfehlungen reichen von zwei bis vier Liter, je nachdem wie stark man schwitzt und wie hoch das Körpergewicht ist. Hauptsache sei, dass man mindestens einen Liter mehr trinke als an sonstigen Tagen, rät Scheunemann.

Tipps: Hitze in der Wohnung vermeiden

Die Umweltärztin hat auch Tipps, wie man Hitze in der Wohnung oder im Haus vermeiden kann: So solle die Hitze aus der Wohnung bereits ausgesperrt werden, bevor sie überhaupt hineinscheinen kann, indem man die Rollläden herunterlässt. Feuchte Tücher oder Laken können in der Wohnung aufgehängt werden, diese kühlen durch die Verdunstungskälte den Raum weiter ab. Ein weiterer Tipp ist kühl duschen, ohne sich danach abzutrocknen. Auch hier wirkt die Verdunstungskälte der Kleidung auf den Körper.

Ruhige Einsatzlage im Seenland

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bemerkte hitzebedingt keine gestiegene Einsatzlage am Brombachsee und Umgebung am Wochenende. Es gäbe natürlich ein paar Unvorsichtige, heißt es vom Kreisverband Nürnberg-Roth-Schwabach auf BR-Anfrage, aber besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben.