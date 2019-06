Hitzeschlacht: Würzburger Firmenlauf auf der Kippe

Wegen der extrem heißen Temperaturen hat der Veranstalter des Würzburger Firmenlaufs den Start noch einmal auf 20.45 Uhr als "frühesten Zeitpunkt" nach hinten verschoben. Außerdem ist der Firmenlauf jetzt als "SommerNACHTSlauf" ohne Wettkampfcharakter deklariert. Die Teilnehmer laufen ohnehin auf eigene Gefahr.

Würzburger Firmenlauf ohne Wettkampfcharakter

Vorsichtshalber sind an dem 7,4 Kilometer langen Rundkurs vom Dallenbergbad und zurück entlang des Mains drei Stationen zur Versorgung mit Wasser aufgebaut worden. Sollten die Temperaturen aber für einen Lauf immer noch zu hoch sein, wird erwogen, den Lauf-Teil der Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abzusagen. Das gewohnte Rahmenprogramm im Schwimmbad bleibt aber bestehen, so der Veranstalter auf der Homepage.

Johanniter: Firmenlauf über 30 Grad geht nicht

Nach Angaben von Thomas Witzel von den Würzburger Johannitern hält der Rettungsdienst einen Lauf nur Temperaturen von weniger als 30 Grad für vertretbar. Aktuell sind für den späten Nachmittag aber bis zu 36 Grad gemeldet. Waren die Johanniter in den Vorjahren mit allenfalls 40 Rettungskräften an der Strecke in Bereitschaft, sind es heute wegen der hohen Temperaturen nahezu doppelt so viele.

Badegäste mussten das Dallenbergbad räumen

Das Dallenbergbad war bereits um 14.00 Uhr geräumt worden um den Aufbau für die abendliche Veranstaltung zu ermöglichen. Sehr zum Ärger vieler Badegäste, die vor geschlossenen Kassen vor dem Freibad standen oder die Abkühlung am bisher heißesten Tag des Jahres schon am frühen Nachmittag beenden mussten.