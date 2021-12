Hitzerekord und Überflutungen: Das Wetter 2021 in der Region

2021 geht im Osten Bayerns trüb zu Ende. Schon in den vergangenen Tagen war das Wetter recht eintönig - auf das ganze Jahr gesehen ging es in Niederbayern und der Oberpfalz aber durchaus turbulent zu.

T-Shirt-Wetter im Frühling

Während viele Regionen Deutschlands den kältesten April seit Jahrzehnten erlebten, konnten sich die Menschen in Niederbayern und der Oberpfalz zwischenzeitlich schon sonnen: 20 Grad in Metten und 22 Grad in Regensburg - wärmer war‘s Mitte des Monats nirgends in Deutschland. Aber: Auf einen milden Frühling folgte ein heißer Sommer - und damit auch Unwetter.

Sommer, Sonne, Überschwemmung

Starke Unwetter und Regenfälle hielten die Einsatzkräfte in Niederbayern und der Oberpfalz von Juni bis August in Atem. Ende Juni wüteten schwere Gewitter über weiten Teilen Niederbayerns, mehr als 200 Anrufe gingen bei der Polizei ein. Die Stadt Landshut wurde besonders schwer getroffen: Innerhalb kurzer Zeit war die Altstadt überflutet, die Kanalisation vollgelaufen, Wassermassen hoben Gullydeckel heraus. BR-Wetterexperte Michael Sachweh sprach von einem "Jahrhundertereignis". Im Raum Passau vernichteten Hagelstürme ganze Ernten auf Feldern.

Auch in der Oberpfalz hinterließen Starkregen und Sturmböen ihre Spuren. Bäume wurden entwurzelt, der Bahnverkehr lag zwischenzeitlich lahm. In Deining im Landkreis Neumarkt stürzte eine Stallung ein, Personen und Tiere wurden nicht verletzt. In Pfreimd im Landkreis Schwandorf drohte ein Wohnmobil umzukippen und einen Hang hinunterzustürzen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug sichern. Innerhalb von nur zwei Stunden verzeichnete die Polizei mehr als 200 Notrufe.