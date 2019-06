Nie war es in Deutschland im Juni heißer: Im brandenburgischen Coschen wurde heute der bisherige Juni-Rekord gebrochen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Um 14.50 Uhr wurden dort nach vorläufigen Angaben 38,6 Grad gemessen. Der bisherige Rekord für den Monat wurde am 27. und 28. Juni 1947 mit 38,5 Grad im baden-württembergischen Bühlertal aufgestellt.

Auch in Bayern heizte Hoch "Ulla" ordentlich ein. Spitzenreiter war der BR-Wetterredaktion zufolge Möhrendorf in Mittelfranken mit 37,6 Grad - ein bayerischer Juni-Rekord. Tropisch war's auch in Nürnberg mit 36,2 Grad, Roth mit 35,9 Grad und Weiden mit 35,0 Grad.

Hohe UV-Belastung und Waldbrandgefahr

Der DWD warnte vor einer heute besonders hohen UV-Strahlung. Der Wetterdienst empfiehlt, zwischen 11 und 15 Uhr im Haus zu bleiben und nicht ohne Sonnenschutz raus zu gehen. Besonders im Südwesten Bayerns seien die UV-Werte ungewöhnlich hoch.

Die Meteorologen gaben zudem eine Waldbrandwarnung für Bayern heraus. Demnach besteht in Teilen Frankens und der Oberpfalz sehr hohe Waldbrandgefahr. Es gilt die höchste Warnstufe 5. Nach Angaben des Forstministeriums wird auch in Südbayern die Bedrohung durch Waldbrände größer. Ministerin Michaela Kaniber (CSU) warnte vor Grillen oder offenem Feuer in Waldnähe.

Nürnberger sollen Straßenbäume gießen

Wegen der Hitze sollen Nürnberger die Straßenbäume in ihrer Nähe gießen. Dazu rufen der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) und der Bund Naturschutz auf. Vor allem in der Innenstadt würde sehr warmes Wetter den Bäumen zusetzen, da Gebäude und Bäume eng beieinander stünden und sich so die Hitze staue.

Bis zu 44 Grad in Spanien erwartet

Neben Deutschland und anderen Ländern Europas leidet auch Spanien derzeit unter einer für Juni ungewöhnlichen Hitzewelle. Heiße Luft aus Afrika soll Meteorologen zufolge noch mindestens bis Dienstag zu extrem hohen Temperaturen führen. Am Wochenende werden in einigen Landesteilen bis zu 44 Grad erwartet.