Heiße Temperaturen: Wann bekommen Schüler in Bayern hitzefrei?

"Hitzefrei – das ist doch altmodisch", sagt Henrik Schödel lächelnd. Der ehrenamtliche Rektor der Sophien Grundschule in Hof hat viel bessere Ideen, wie er das Lernen bei hochsommerlichen Temperaturen erträglich gestalten kann.

Das vierstöckige Schulhaus aus dem Jahr 1899 liegt in einem großzügigen Garten. Die Schule besitzt sogar ein Klassenzimmer im Freien mit Sonnensegel und Tafel. Und wenn es gar zu heiß wird, dürfen die Schüler in Badeklamotten auf die schuleigene Wasserrutsche.

Insgesamt heizt sich der Backsteinbau aber auch gar nicht so stark auf. "Die dicken Wände halten die Hitze gut ab. Ab dem späten Nachmittag bleiben bei diesem Wetter alle Jalousien zu", so Schödel. Der Lehrer fände es schade, wenn die Schüler gerade jetzt nach dem langen Schullockdown gleich wieder hitzefrei bekämen. Außerdem seien viele Familien darauf angewiesen, dass die Kinder tagsüber betreut sind.

Statt hitzefrei an Schulen: Unterricht flexibel gestalten

Ganz ähnlich sieht das Simone Fleischmann. Die Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands verweist darauf, dass die meisten Eltern berufstätig sind und sich darauf verlassen müssen, dass ihre Kinder regulär zum Unterricht gehen. Stichwort: verlässliche Grundschule.

Offiziell gebe es kein Hitzefrei an Grundschulen. Früher nach Haus schicken dürfe man nur Kinder, deren Eltern explizit informiert wurden und die ihre Kinder auch daheim betreuen könnten. Gerade jetzt, wo die Schüler Maske tragen müssten, sei es wichtig, den Unterricht im Sommer flexibel zu gestalten, so Fleischmann.

Dazu gehöre, auch mal vom Klassenzimmer in die Turnhalle umzuziehen oder Lerneinheiten nach draußen zu verlegen. Die Verbandsvorsitzende findet es gut, dass jede Schule individuell entscheidet, wie sie mit der Hitze umgeht.

Schulleiter entscheiden vor Ort über Hitzefrei

Ein Recht auf Hitzefrei oder eine verbindliche Regelung gibt es in Bayern tatsächlich nicht. Laut Kultusministerium entscheidet die Schulleitung selbst darüber. Auf der Internetseite des Ministeriums heißt es: "Demnach trägt die Schulleitung die pädagogische, organisatorische und rechtliche Gesamtverantwortung für die Schule. Dies gibt ihr grundsätzlich die Möglichkeit, an Tagen mit besonders heißen Temperaturen den Unterricht ausnahmsweise vorzeitig zu beenden." Spezialregeln zum Hitzefrei unter Pandemiebedingungen gibt es nicht. Das heißt, nur weil die Kinder gerade Maske tragen, bekommen sie nicht unbedingt eher frei als in normalen Zeiten.

Früher: 25 Grad um 10 Uhr bedeutete Hitzefrei

Das war früher anders. In einem preußischen Ministerialerlass aus dem Jahr 1892 heißt es: "Der Ausfall des nachmittäglichen Unterrichts, beziehungsweise einer etwaigen fünften Vormittagsstunde, ist stets dann anzuordnen, wenn das hundertheilige Thermometer um zehn Uhr vormittags und im Schatten 25 Grad zeigt."

Biologieunterricht im Wald

Diese Regel greift längst nicht mehr. Nicht die Außentemperaturen, sondern die baulichen Gegebenheiten sind ausschlaggebend. Fritz Schäffer findet diese Regelung – oder vielmehr Nicht-Regelung – gut. Der Gymnasiallehrer aus Ingolstadt hat schon zahlreiche Schulgebäude von innen gesehen und beobachtet: "Manche Gebäude heizen sich so auf, dass die Temperatur darin schon in der Früh auf über 30 Grad steigt. Andere, vielleicht sogar Altbauten, sind nach Norden ausgerichtet und es bleibt schön kühl."

Schäffer erinnert sich gern an seine Kindheit auf dem Land, als die ganze Schule bei Hitze ins Schwimmbad umzog. Heute leider undenkbar. Aber Biologieunterricht im Wald oder ein Stadtrundgang in Geschichte sind aus seiner Sicht durchaus Alternativen zum Ausharren im Klassenzimmer.

Draußenschule statt Pauken im Klassenzimmer

Der Bayerische Elternverband wirbt ob des guten Wetters noch einmal für sein Konzept der sogenannten Draußenschule. "Sie macht Spaß, stärkt Selbstvertrauen und Selbständigkeit und am Ende bleibt das mit allen Sinnen Gelernte sogar besser haften als beim reinen Pauken im engen Klassenzimmer", heißt es in einem Konzeptpapier, das die Eltern mit dem Kultusministerium erörtern wollen. Außerdem, so ergänzt der Vorsitzende Martin Löwe, könne man draußen auf die Maske verzichten.