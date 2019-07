Hitzebrände halten Feuerwehr in Oberfranken in Atem

Gebrannt hat es am Freitagabend zum Beispiel in Stammbach im Landkreis Hof. Dort wurde eine 200 Quadratmeter große Scheune ein Raub der Flammen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Landwirt in der Scheune Strohballen abladen. Dabei geriet das Gebäude aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

50 Brände auf Feldern und in Wäldern

Wegen der Trockenheit und der Hitze kam es immer wieder zu Bränden. Die Polizei zählte insgesamt mehr als 50 Feuer in Oberfranken. Unter anderem mussten ein Feldbrand bei Stegaurach (Lkr. Bamberg) und ein Waldbrand bei Heinersreuth (Lkr. Bayreuth) gelöscht werden. Ursache war meist Funkenflug, der bei Erntearbeiten entstand. Bei dem Waldbrand zwischen Heinersreuth und Cottenbach vermutet die Polizei Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.