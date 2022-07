> Hitzeaktionsplan: Nürnberg schickt Menschen in kühle Kirchen

Hitzeaktionsplan: Nürnberg schickt Menschen in kühle Kirchen

In den Städten wird es immer heißer. Als Reaktion darauf arbeitet Nürnberg an einem Hitzeaktionsplan. Ein Bestandteil davon ist auch eine Karte von kühlen Orten. Wem es in seiner Wohnung zu heiß ist, den schickt die Stadt in kühle Kirchen.