Hitze: Würzburger Stadträtin fordert öffentliche Duschen

Die derzeitige Hitzewelle macht den Würzburgern gerade in der Innenstadt zu schaffen. CSU-Stadträtin Sabine Wolfinger fordert deshalb fünf öffentliche Duschen. Als Standorte könnte sie sich beispielsweise den Marktplatz, die Eichhorn- oder auch die Schönbornstraße vorstellen.

Patenschaften für Wasserduschen?

Auch an einer oder mehreren Stellen am Mainufer, zum Beispiel in Heidingsfeld, wäre es für Wolfinger denkbar. Grund ist die große Hitze. "Diese Wasserduschen sind einfach dort anzubringen, wo ein Wasseranschluss vorhanden ist und sind auch nicht teuer. Ähnlich wie bei den Baumpatenschaften ließen sich vielleicht auch Wasserduschenpatenschaften finden," so Wolfinger gegenüber dem BR.

Stadträtin will Eilantrag stellen

Als Vorbild dient Wolfinger die Stadt Eger in Tschechien. Dort finden die Menschen in der großen Hitze Abkühlung unter öffentlichen Wasserberieselungsanlagen. Zwar verbrauche eine solche Einrichtung wertvolles Wasser, doch gerade Menschen, die gesundheitlich unter der Hitze im Sommer leiden, brächte eine solche Abkühlung Erleichterung, so die Würzburger CSU-Stadträtin. Bereits in der kommenden Stadtratssitzungam 4. Juli will Wolfinger einen Eilantrag zum Thema öffentliche Duschen einbringen.