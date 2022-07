Hitze: Wo es in Mainfrankens Städten kostenlos Trinkwasser gibt

Kostenlos und unkompliziert mal schnell die Trinkflasche auffüllen – das ist unter anderem an öffentlichen Wasserspendern oder Trinkwasserbrunnen möglich. In Aschaffenburg beispielsweise gibt es verteilt im ganzen Stadtgebiet sechs Trinkbrunnen (am Wasserwerk , am Radweg Richtung Gailbach , am Wohnmobilstellplatz , am Marktplatz , am AVG Kundenzentrum (Werkstraße) , im Rathaus). Zwei weitere sind aktuell in Planung, teilt die Stadt mit: So soll ein Trinkbrunnen am Floßhafen und einer am Ausgang der Citygalerie Richtung Schöntal aufgestellt werden.

Wasserqualität der Aschaffenburger Trinkbrunnen

Laut der Stadt Aschaffenburg ist das Wasser aus den Brunnen gefördertes und aufbereitetes Grundwasser. Für die Qualität und Hygiene ist die Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG) zuständig. Es werden täglich die chemisch/physikalischen und mikrobiologischen Inhaltsstoffe des Wassers im Labor analysiert. Zwei Sachen werden dabei genau überprüft: Das abgegebene Trinkwasser bei der Netzeinspeisung und die unterschiedlichen Zapfstellen im gesamten Stadtgebiet.

Zwei öffentliche Wasserspender in Schweinfurt

Auch in der Schweinfurter Innenstadt kann man die eigene Trinkflasche kostenlos mit Wasser auffüllen. Es gibt am Marktplatz einen Wasserspender und einen Trinkwasserbrunnen. Außerdem ist aktuell im Theaterpark ein öffentlicher Wasserspender in Planung, so die Stadt Schweinfurt auf Anfrage.

Würzburg hat keine Trinkwasserbrunnen

In Würzburg dagegen gibt es keine Trinkwasserbrunnen. "Es gibt in der Stadt zwar rund 70 Brunnen, die sind aber nicht als Trinkwasserquelle vorgesehen", sagt Christian Weiß, der Pressesprecher der Stadt. Grund dafür sei, dass die Brunnen alt sind und auch an ein altes Wassersystem gekoppelt sind. Ein Großteil davon sind laut Weiß Austauschbrunnen für Brauchwasser. Es gebe zwar auch vereinzelt Brunnen mit Trinkwasser, diese seien aber nicht als solche zugelassen. "Ob eine Umrüstung möglich ist wird derzeit geprüft", so Weiß. In Frage kommen dabei drei bis vier Brunnen in der Innenstadt – darunter zum Beispiel der Hektarbrunnen und die Brunnen an der Juliuspromenade und am unteren Markt.

Durst löschen an Refill-Stationen

Bürgerinnen und Bürger in Würzburg können aber von sogenannten Refill-Stationen in der Innenstadt profitieren. Hier kann man kostenlos die Trinkflasche mit Leitungswasser auffüllen lassen. Möglich ist das unter anderem an der Stadtbibliothek am Oberen Markt sowie an der Umweltstation im Nigglweg. Online gibt es eine Übersicht mit allen Refill-Stationen in Würzburg.

Brunnhilde und Brunno in Gemünden

Auch in der Stadt Gemünden im Landkreis Main-Spessart sind zwei neue Trinkerbrunnen in Planung. Beide werden auf dem Marktplatz und in der Duivenallee in der Nähe des Spielplatzes aufgestellt und mit dem Wasser der beiden Tiefbrunnen aus Schaippach und Seifriedsburg gespeist. Nur den Namensvorschlag aus dem Kommunalunternehmen zweifelte das Gremium an: Sie sollten "Brunnhilde" und "Brunno" heißen.

Darüber will nun Bürgermeister Jürgen Lippert (Bündnis für Bürgernähe) noch einmal mit dem Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens sprechen, ob eine Namensgebung für die Edelstahl-Durstlöscher wirklich notwendig ist. Die Bedenken von Stadträten: Hier werde eine gute Sache ins Lächerliche gezogen. Die Brunnen seien eine gute Werbung für die kommunale Trinkwasserversorgung.