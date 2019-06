Hitze wärmt Mainwasser auf: Regierung ruft erste Warnstufe aus

Auf der Grundlage des "Alarmplans für den bayerischen, staugeregelten Main – Gewässerökologie" hat die Regierung von Unterfranken aktuell eine Warnung ausgesprochen. Sie gilt für den Meldebereich 1, von der Landesgrenze nach Hessen bei Kahl (Main-km 66,6) bis unterhalb der Staustufe Erlabrunn (Main-km 241,2). Sollte sich in der nächsten Zeit die Wetterlage nicht wesentlich verändern, ist weiter mit kritischen ökologischen Bedingungen zu rechnen, heißt es.

Den Main nicht zusätzlich belasten

Nach den Vorgaben des Alarmplans ist in den folgenden Tagen alles zu unterlassen, was zu zusätzlichen Belastungen im Main führen könnte. Dies gilt zum Beispiel für Schlammräumungen und Baggerungen im Main und in seinen Nebengewässern, wenn sie nicht zwingend der Sicherheit dienen. An der Messstation Erlabrunn (Lkr. Würzburg) ist der Schwellenwert der Wassertemperatur von 26 Grad über mehr als drei Stunden überschritten.

Auch für Kahl wird die Überschreitung von 26 Grad im Laufe des Tages erwartet. Darüber hinaus steigen die Wassertemperaturen kontinuierlich an, so dass in den kommenden Tagen Werte über 27 Grad erwartet werden können. Der Sauerstoffgehalt und der Abfluss sind noch ausreichend gut, aber mit abfallender Tendenz. Beide Messparameter müssten beobachtet werden. Eine Wehr- oder Turbinenbelüftungen sei derzeit nicht notwendig. Die Landratsämter und Stadtverwaltungen wurden bereits gebeten, alle Direkteinleiter wie beispielsweise Kläranlagen und Industriebetriebe zu verständigen.

Zum Vergleich: Im letzten Jahr wurde eine entsprechende Warnung erstmalig erst am 25. Juli 2018 – also rund vier Wochen später - ausgesprochen. Grund war die Unterschreitung der Sauerstoffwerte von 5mg/l an der Messstelle Kahl.