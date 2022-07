Hitze und Trockenheit: Trinkwasser-Ressourcen werden weniger

Bei den Stadtwerken Neumarkt ist der Klimawandel beim Thema Trinkwasser schon heute spürbar. Auf der einen Seite zeigt sich in den vergangenen Jahren deutlich, dass durch die geringeren Niederschläge weniger neues Grundwasser in den Boden gelangt, sagt Dominique Kinzkofer, Vorstand der Stadtwerke Neumarkt, beim Wasserforum der Regierung der Oberpfalz, bei dem zahlreiche Experten und Kommunalpolitiker am Dienstag in Regensburg zusammengekommen sind. Gleichzeitig steige aber auch der Wasserverbrauch in trockenen und heißen Jahren deutlich an, sagt Kinzkofer. Ein Problem, dass sich in den kommenden Jahren noch verstärken könnte.

Wasser von außerhalb hilft Neumarkt

Dass die Wasserversorgung in Neumarkt trotzdem gesichert ist, liegt an einer Kooperation mit einem anderen Wasserversorger, der Neumarkt jetzt schon seit Jahren mit zusätzlichem Wasser versorgt. Ansonsten wäre der Grundwasserspiegel im größten Wasserschutzgebiet der Stadt wohl weiter kontinuierlich abgesunken. Die Kooperation und das auswärtige Wasser lassen die Stadtwerke entspannt in die nahe Zukunft schauen, sagt Kinzkofer. "Wobei wir auch nicht vor irgendwelchen Einschränkungen gefeit sind, wenn die Klimaentwicklung weiter so voranschreitet."

Grundwasser wird weniger

So wie in Neumarkt ist die Situation auch in anderen Teilen Bayerns. 70 Prozent der Grundwassermessstellen melden aktuell einen niedrigen Stand. Im Dürrejahr 2018 sind es nur 50 Prozent gewesen. Ein schon länger anhaltender Zustand: Seit nun schon fast 20 Jahren befinde sich Bayern bereits in einer Trockenphase, sagt Martin Grambow vom Bayerischen Umweltministerium in seinem Vortrag. Das lasse die Grundwasserpegel sinken. "Normal ist das ein Auf und Ab. Aber wir stellen in den letzten 15 bis 20 Jahren fest, dass wir leider einen stabilen Abwärtstrend haben." Das bedeute, dass signifikant weniger Wasser im Boden versickere. "Das nimmt inzwischen Ausmaße an, die uns ausgesprochen Sorgen machen", so Grambow.

Ein Hebel, an dem man ansetzen könnte: Weniger Wasser abfließen lassen, sondern im Boden binden. Hier könnten zum Beispiel weniger versigelte Flächen in Städten helfen, weniger Drainagen und mehr Mulchen, sowie effizientes Bewässern in der Landwirtschaft. Oder auch windbrechende Landschaftsteile wie Hecken oder Bäume an Ufern. "Büsche und Bäume machen Schatten und halten auch den heißen Wind auf, der eine große Rolle bei der Verdunstung spielt", sagt Grambow.

Ausweitung von Wasserschutzgebieten gefordert

Außerdem sei es wichtig, Wasserschutzgebiete auszuweiten, empfiehlt Jörg Drewes von der TU München. Er ist Mitglied des Expertenrats Wasserzukunft der Bayerischen Staatsregierung. Am Ende müsse man auch darüber nachdenken, nicht immer nur wertvolles Wasser in Trinkwasserqualität zu verwenden. Fürs Autowaschen oder Bewässern würde auch Wasser geringerer Qualität reichen. So ist es aus Drewes Sicht denkbar, dass beispielsweise in neuen Baugebieten neben einer Trinkwasserleitung auch eine zusätzliche Brauchwasserleitung verlegt wird, um hochwertige Wasserressourcen zu schonen.