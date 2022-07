> Hitze und Trockenheit lassen Pegelstände in der Oberpfalz sinken

Die Wasserpegel an den Oberpfälzer Seen und Flüssen sinken in der anhaltenden Hitze. Einige unterschreiten dabei bereits den Mittelwert für diese Jahreszeit. Tiefststände seien jedoch noch keine erreicht, so das zuständige Wasserwirtschaftsamt.