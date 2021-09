Hitze und Trockenheit: Fürth sichert Versorgung mit Trinkwasser

Rund 22 Millionen Liter Wasser verbrauchen die Fürther derzeit durchschnittlich jeden Tag. Damit die Versorgung weiterhin sichergestellt werden kann, bauen die Stadtwerke ihr Wasserwerk im Knoblauchsland aus. Künftig soll dessen Kapazität fünfmal so groß sein. Damit will sich die Infra den Herausforderungen des Klimawandels stellen. Ziel ist, dass künftig etwa zehn Prozent des in Fürth verbrauchten Wassers aus dem Knoblauchsland kommen, so Infra-Geschäftsführer Marcus Steurer. Derzeit sind es zwei Prozent. Die Sanierung soll Ende 2022 abgeschlossen sein.

Wassersicherheit bis Ende der 2020-er trotz Klimawandels

Fürths Oberbürgermeister Thoms Jung (SPD) betont, dass damit die Wasserversorgung der Stadt bis zum Ende dieses Jahrzehnts gesichert sein werde. Auch wenn es – bedingt durch den Klimawandel – zu längeren Trockenperioden kommen sollte. Eine weiter Herausforderung ist die demographische Entwicklung. Fürth wächst, im Jahr 2029 werden in der Stadt hochgerechnet 135.000 Einwohner leben. Und die müssen alle mit Wasser versorgt werden. Derzeit leben gut 128.000 Menschen in der Kleeblattstadt.

Steigender Wasserverbrauch

Konkret heißt das: Rund acht Millionen Kubikmeter Wasser verbrauchen die Fürther derzeit durchschnittlich pro Jahr. Im Jahr 2029 rechnet die Infra damit, dass sie dann rund 9,5 Millionen Kubikmeter Wasser liefern muss. Deshalb wird das Wasserwerk im Stadtteil Mannhof im Knoblauchsland ausgebaut, so Steurer. Es entstehen neue Kessel, Silos und Tanks. Außerdem bekommt das Werk eine neue Technik zur Aufbereitung des Wasser, damit die strengen Qualitätsanforderungen eingehalten werden können.

50 Prozent des Fürther Trinkwassers: Brunnenwasser

Das erneuerte Wasserwerk wird aber nur einen kleinen Teil des Fürther Wasserverbrauchs decken. Gut die Hälfte des Fürther Trinkwassers kommt derzeit aus mehr als 80 Brunnen im Rednitzgrund. Sie befinden sich in einem gut gesicherten Wasserschutzgebiet. Rund 110 Hektar sind hier eingezäunt. Die Wiesenflächen entlang der Rednitz filtern das Wasser und schützen es vor Schadstoffen, erläutert Infra-Chef Steurer. Der Rest kommt über eine Fernwasserleitung aus dem Raum Allersberg in die Stadt. Auch diese 33 Kilometer lange Leitung muss saniert werden, kündigt Steurer an. Sie erreicht in den späten 2030er-Jahren das Ende ihrer Lebensdauer.