Hitze und Trockenheit: Brände auf Oberpfälzer Feldern

Aufgrund von Hitze und Trockenheit ist es in der Oberpfalz am Dienstag zu Feldbränden gekommen.

Hoher Sachschaden bei Brand im Landkreis Schwandorf

In Birkenzell bei Maxhütte-Haidhof im Kreis Schwandorf geriet am Abend eine Heupresse in Brand. Die landwirtschaftliche Maschine war zu diesem Zeitpunkt an eine Zugmaschine gekoppelt. Der Brand breitete sich aufgrund der großen Trockenheit innerhalb kürzester Zeit auf zwei Feldern aus.

Auch im angrenzenden Waldgebiet bahnte sich ein Brand an, sagte ein Polizeisprecher dem BR. Dieser konnte mithilfe von über hundert Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Derzeit gehe man von einem technischen Defekt an der Heupresse als Ursache aus, so die Polizei.

Funkenflug von Mähdrescher löst Feuer aus

In Seubersdorf im Kreis Neumarkt hat es ebenfalls gebrannt - auf einem drei Hektar großen Getreidefeld. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, die Brandursache war vermutlich Funkenflug von einem Mähdrescher, sagte die Polizei zum BR. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Weitere Brände im Kreis Amberg-Sulzbach

Außerdem brannte es bei Kummersbrück im Kreis Amberg-Sulzbach. Durch Drescharbeiten entzündete sich nahe Penkhof eine Fläche von ca. 5.000 Quadratmetern. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Maschinenführer noch vergebens, dem Brand mit einer Decke Herr zu werden. Das Feuer löschten dann die Einsatzkräfte.

Bei Mäharbeiten haben Funken zusammen mit der Trockenheit außerdem drei weitere Brände auf mehreren Feldern im Landkreis Amberg-Sulzbach verursacht. Einer ereignete sich in Vilseck, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich auf zwei weitere Felder aus und verursachte auf einer Fläche von circa 10.000 Quadratmetern einen Schaden zwischen 3.000 und 4.000 Euro.

Technischer Defekt an Pressmaschine für Strohballen

Auch in Auerbach in der Oberpfalz vermutet die Polizei Funkenflug von einem Mähdrescher als Auslöser für den Brand auf einem Acker. Auf einer Länge von 200 Metern auf 50 Meter Breite brannte das Feld ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Ein technischer Defekt an einer Pressmaschine für Strohballen wird als Ursache für einen Brand auf einem Feld in Sulzbach-Rosenberg vermutet, wie die Polizei mitteilte.

Rauchwolken über mehrere Kilometer sichtbar

Bei Pfreimd im Kreis Schwandorf kam es am Dienstag ebenfalls zu einem Großeinsatz wegen eines in Brand geratenen Feldes am Ortsrand von Weihern. Der Brand wurde während Mäharbeiten entfacht. Die Rauschschwaden waren über mehrere Kilometer sichtbar. Insgesamt brannten 2,5 Hektar ab, der Schaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Der Mähdrescher konnte vom Feld gebracht werden und blieb unbeschädigt, wie die Polizei mitteilte. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Hier geht es zum Artikel: Höchste Waldbrandstufe: Herrmann sieht Bayern "gerüstet"

Feuerwehr bittet: Wenn Rauchentwicklung: Notruf

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wird um Achtsamkeit im Sinne des Brandschutzes gebeten. Werden Rauchentwicklungen wahrgenommen, ist unmittelbar der Notruf zu verständigen.

Hier erfahren Sie ob eine Glasscherbe einen Waldbrand verursachen kann.