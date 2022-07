Hitze und Trockenheit bereiten dem Wald den größten Stress

Auf den ersten Blick scheint am Rande des Steigerwalds alles im grünen Bereich. Doch der geübte Blick von Förster Stephan Thierfelder entdeckt praktisch täglich neue Anzeichen von Hitzeschäden. Am Steigerwald-Zentrum in Handthal deutet er auf den Gegenhang. Ein bewaldeter Bergrücken, vorwiegend mit Buchen bedeckt. "Sehen Sie diese bräunlichen Flecken auf den grünen Teppich", fragt er in die Runde? "Die waren letzte Woche noch nicht da!"

Vier Jahre Hitze und Trockenheit

Was Stephan Thierfelder aus der Ferne als braune Flecken bezeichnet, sind die Kronen von 150 Jahre alten Buchen, deren Blätter nach den zurückliegenden Hitzetagen bereits abgestorben sind. Je länger man hinschaut, umso klarer erkennt man anschließend auch die dürren Äste der Baumkronen, die bereits in den Trockenjahren 2018-20 auf der Strecke geblieben sind.

Auch das Jahr 2022 steuert auf ein neuerliches Hitzeproblem zu. Nach einer Atempause im vergangenen Jahr mit einigermaßen normalen Niederschlägen, lässt nun also das inzwischen vierte Mangeljahr die Bäume an Trockenstress leiden. Und das schwächt gewissermaßen ihr "Immunsystem".

Je trockener, desto leichter haben es Schädlinge

Förster Stephan Thierfelder leitet die Forstabteilung im Landkreis Schweinfurt. Er beobachtet mit Sorge, dass die Buche neuerdings selbst Äste mit frischem grünen Laub abwirft. Geschwächte Bäume, die bereits unter Wassermangel stehen, können der massiven Sonneneinstrahlung keine kühlende Wirkung mehr entgegensetzen. Die Folge: Die Bäume bekommen einen regelrechten Sonnenbrand. Es entstehen Verletzungen der Rinde, an denen Pilze ins Holz eindringen. Diese zersetzen dann das Holz, bringen schließlich zentnerschwere Äste zu Fall und werden zur Gefahr für Wandernde und Forstleute.

Der Klimawandel ist messbar

In der Nähe des Steigerwald-Zentrums läuft ein Forschungsprojekt der TU München. Seit dem Frühjahr messen dort ehrenamtliche Helfer bei Handthal täglich die Bodenfeuchte in verschiedener Tiefe.

An elf Messstellen ragen die Enden von Metallstäben aus der Erde. Sie stecken zwischen 15 und 60 cm tief im Waldboden. Auf dem Display des Messistruments erscheinen Prozentwerte zwischen 7% und 16%. Das bedeutet, das Erdreich ist weiter unten etwas feuchter als ganz oben. Der Wert 0% steht für Wüste, 100% Feuchtigkeit hätte ein Moor. Durchschnittliche 10% sei "schon verdammt trocken", meint einer der Helfer. Im Mai wären die Werte übrigens noch doppelt so hoch gewesen.

Die Eiche hat dieses Jahr Glück gehabt

Wäre der vergangene Winter nicht so niederschlagsreich gewesen, könnte die Situation durchaus noch schlimmer sein. Vermutlich haben diese Niederschläge die Eichenbestände im Steigerwald vor einer Massenvermehrung von Fraß-Insekten bewahrt: Eichenwickler, Frostspanner oder Prozessionsspinner bleiben dem Wald heuer erspart. Eine Dürreperiode samt Kahlfraß durch Insekten wäre für den Baumbestand im Steigerwald wohl fatal gewesen.

Zu wenig Harz für Borkenkäfer-Abwehr?

Nadelbäume spielen in den Schweinfurter Landkreiswäldern eine eher untergeordnete Rolle. Und so machten dort bisher auch die "üblichen Verdächtigen" wie der Borkenkäfer wenig Probleme. Natürlich gibt es den Käfer auch hier. Die Forstleute haben im Frühjahr auch schon erste befallene Bäume entnommen, um eine Ausbreitung zu verhindern. Jetzt ist die zweite Generation aktiv. Sollten die Fichten wegen Hitzestress nicht mehr genug Harz zur Abwehr bilden können, so wäre das auch ihr Todesurteil.

Setzlinge sind vertrocknet

Revierförster Harald Spiegel untersucht einen Kiefernwald bei Grafenrheinfeld. Jahrzehntelang war er gesund, denn es steht offenbar auf einem soliden Grundwasserreservoir. Dann kam der Kiefernprachtkäfer und die kranken Bäume mussten entnommen werden. Roteichen sollten künftig für mehr Schatten und weniger Hitzestress sorgen. Doch rund die Hälfte der 2500 Setzlinge vom letzten Herbst sind jetzt selbst vertrocknet.

Asiatischer Pilz greift jetzt auch Baum-Senioren an

Im benachbarten Auwald sterben gerade 100 Jahre alte Eschen. Grund dafür ist wohl das "Falsche Weiße Stengelbecherchen". Der aus Asien eingeschleppte Pilz hatte bislang vorwiegend junge Bäume befallen und sorgt im Auwald seit 2007 für das sogenannte Eschentriebsterben. Dass nun sogar die Baum-Senioren anfällig sind ist wohl auch ein Zeichen mangelnder Widerstandskraft.Mittlerweile sind Hitze und Trockenheit zu den gefährlichsten Schädlingen für unsere Wälder geworden. Sie ebnen Parasiten aller Art den Weg.