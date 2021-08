Hitze und Trockenheit: Augsburg testet klimaresistente Bäume

Die Stadt Augsburg will klimaresistente Bäume pflanzen - unter anderem in einem Park des Friedrich-Ebert-Viertels. Das städtische Grünamt hat die Anwohner dort dazu aufgefordert, mit zu entscheiden, welche Bäume gesetzt werden sollen. Jeder Bürger konnte auf einem öffentlich aufgestellten Plan seinen Favoriten mit einem roten Punkt markieren, die Sorten mit den meisten Punkten werden jetzt ab Herbst gesetzt.

Klimabäume resistenter gegen Hitze und Trockenheit

Bei den neuen Baumsorten handelt es sich um Klimabäume, sagt Armin Baur vom Grünamt: "Das sind zum Teil ausländische Arten aus China oder der Türkei, die besser mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen und so zuverlässig Schatten bieten und über Verdunstungskälte ihre Umgebung kühlen können."

Da ist beispielsweise der Amberbaum, der im Herbst tiefrote Blätter bekommt. Oder die schnell wachsende Kaiserlinde und der Maulbeerbaum, der mit seinen tiefen Wurzeln auch in Trockenzeiten noch an Wasser kommt: Sie sollen künftig im Ebert-Park angepflanzt werden.

Regionale Baumarten leiden unter Trockenstress

Vor 15 Jahren sind im Ebert-Park im Stadtteil Göggingen die ersten Bäume gepflanzt worden. Nicht alle der damals verwendeten regionalen Sorten wie Ahorn, Eiche oder Esche freilich haben den Stadtbedingungen mit Abgasen und Wassermangel standgehalten, viele leiden unter Hitze und Trockenstress, sagt Baumexperte Armin Baur: "Wir haben Probleme, junge Bäume hochzuziehen. Früher hatten wir bei den Neupflanzungen Ausfallraten von zehn Prozent, heute sind es 25 Prozent", sagt Baur. "Wir versuchen, stadtklimafeste Bäume nicht nur zu pflanzen, die Baumschulen versuchen, sie auch zu züchten."

Anwohnern wird Klimawandel immer bewusster

Doch das Baum-Projekt der Stadt ist durchaus problembehaftet, denn: Wohin mit den Bäumen? Es werde laut Baur immer schwieriger, genügend Platz für neue Bäume zu finden: Im Untergrund sind Rohre und Kabelschächte verbaut. Doch wo kein Baum hinpasst, dort könnten etwa Dach-und Flächenbegrünungen helfen, sagt Armin Baur.

Zum anderen ist das städtische Grünamt mit seinen Klimabäumen nicht bei allen Anwohnern auf Verständnis gestoßen: "Da kommen auch Reaktionen wie: Wir brauchen nicht mehr Bäume, wir haben schon genug", berichtet Armin Baur. "Wenn man allerdings erklärt, dass in 20 Jahren die Wiese im Sommer braun sein wird und dann nicht genug Schatten da sein wird, um sich dort aufzuhalten, dann findet ein Umdenken statt." Man wolle die Leute zum Nachdenken anregen: "Was heißt der Klimawandel für uns und wie reagiert die Stadt? Da bekommen wir dann doch positive Reaktionen", sagt Baur.

Städte brauchen mehr Bäume für Abkühlung

Die Stadt braucht künftig noch viel mehr Bäume, sagt der Augsburger Professor Wolfgang Buermann, Experte für Klimaforschung und Lehrstuhlinhaber Physische Geographie. Bäume kühlen über die Verdunstungskälte ihrer Blätter die gesamte Umgebung ab. Und in Augsburg ist es im Sommer in der Stadtmitte zum Teil schon 5 Grad wärmer als am Stadtrand. "In großen Städten kann der Unterschied bis zu zehn Grad ausmachen, das macht einen Riesenunterschied", sagt Buermann.

Um eine Stadt abzukühlen gebe es noch weitere Möglichkeiten, etwa Luftschneisen in der Hauptwindrichtung, für die notfalls auch Gebäude abgerissen werden müssen. Auch ein nächtliches Abspritzen der Gebäude mit Wasser oder große Sonnensegel auf den Gebäuden und wärmeschluckende Anstriche können zur Abkühlung beitragen. Doch am einfachsten gehe es mit Bäumen.

Augsburg beteiligt sich an Langzeitstudie zu Klimabäumen

Deswegen laufen derzeit laufen auch noch Beteiligungsaktionen für die Bürger in weiteren Augsburger Stadtvierteln. Die Stadt beteiligt sich mit dem Pflanzen von Klimabäumen auch an einer Langzeitstudie des Landesamts für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim, die bisher kaum gepflanzte Baumarten auf ihre Klimaverträglichkeit als Stadtbaum testet. Die Stadt meldet eigenen Angaben zufolge Berichte über Wuchs und Entwicklung der neu gepflanzten Sorten ans Landesamt.