Hitze und Kriegsfolgen: Brauereien beklagen Flaschenmangel

Viele Brauereien in Bayern klagen über einen akuten Flaschenmangel. "Jeder Biertrinker und jede Biertrinkerin ist aufgefordert, Leergut möglichst schnell wieder zurückzugeben, um dem herrschenden Flaschenmangel entgegenzuwirken", so Lothar Ebbertz vom Bayerischen Brauerbund. Genaue Zahlen gibt es nicht. Aber wie eine BR24-Umfrage ergeben hat, fehlen teilweise Flaschen und Kisten im großen Umfang.

"Jede volle Leergutkiste zählt"

Die Initiative "Wir sind Rhöner Bier" hat bei Facebook gar einen "Hilferuf" geteilt, in dem Kunden gebeten werden, Leergut abzugeben: "Jede volle Leergutkiste zählt", heißt es dort. Das bestätigt auch der örtliche Getränkehändler Markus Pfister von Central Getränke aus Wülfershausen im Landkreis Rhön-Grabfeld. Derzeit werde viel gefeiert, berichtet Pfister, "fast zu viel". Entsprechend seien viele Kisten und Flaschen lange unterwegs. Auch weil die Kunden heute dazu neigten, Getränke in größeren Mengen zu kaufen und zu lagern.

Das bestätigt auch die Schlossbrauerei Eichhofen in Nittendorf im Landkreis Regensburg. "Wir sind froh über jeden Kasten, der rechtzeitig heimkommt", sagt Inhaber Michel-Andreas Schönharting. Genauso die Brauerei Eder & Heylands aus Großostheim im Landkreis Aschaffenburg. Braumeister Markus Sabel macht nicht nur die mangelnde Rückgabe-Disziplin zu schaffen. Ein Problem sind auch der Fachkräftemangel in der Logistik und der hohe Anteil von Fremdflaschen im Leergut.

"Alarmstufe Rot", heißt es sogar beim Landshuter Brauhaus. Dem Unternehmen fehlen Bierflaschen, aber vor allem Weißglasflaschen für alkoholfreie Getränke. Die kamen aus der Ukraine. Jetzt sei es schwierig, Ersatz zu finden. Dazu komme, dass der Abverkauf wegen der Hitze gut gehe, zudem gebe es derzeit viele Feste. Probleme habe es schon vor dem Krieg gegeben, jetzt aber sei die Situation verschärft, heißt es.

Flaschenangebot wegen Energiekrise gesunken

Lothar Ebbertz vom Bayerischen Brauerbund erklärt, dass das Flaschenangebot durch die Energiekrise gesunken sei und sich Neuglas enorm verteuert habe. Dies habe eine sinkende Neuglaseinspeisung zur Folge, was Mangelsituationen hervorrufen könne.

Erst vor kurzem hatte Georg Rittmayer auf die gestiegenen Flaschen-Preise aufmerksam gemacht. In seiner Brauerei in Hallerndorf füllt er neben seinem eigenen Bier auch für rund 30 andere Betriebe ab. Als Präsident des Verbands der Privaten Brauereien in Bayern kennt er die Lage der Mitglieder genau. Jeder kämpfe mit gestiegenen Preisen für die Rohstoffe. Durch den russischen Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Energiepreise haben sich die Kosten für neue Bierflaschen nochmals erhöht. Zuvor kostete eine herkömmliche Bierflasche im Einkauf etwa 15 Cent, inzwischen bis zu 21 Cent. Der Verlust für die Brauereien durch nicht zurückgegebene Flaschen wird somit noch größer.

"Wenn es Flaschen gibt, dann zu dem Preis, der uns diktiert wird", klagt entsprechend Sebastian Priller, Geschäftsführer der Augsburger Brauerei Riegele. Es sei extrem schwierig geworden, an Glasflaschen heranzukommen.

Geringere Umlaufgeschwindigkeit

Einer der Hauptgründe für den derzeitigen Flaschenmangel ist aber laut Experten die Umlaufgeschwindigkeit: Je schneller eine Bierflasche zur Brauerei zurückkehrt, um so öfter kann sie befüllt werden. Lothar Ebbertz vom Bayerischen Brauerbund rechnet vor: Wenn ein Kasten mit 20 0,5-Liter-Flaschen im Jahr 30 Umläufe schafft, kann man insgesamt 300 Liter Bier hineinfüllen. Schafft der Kasten nur 15 Umläufe, ist mit 150 Litern im Jahr Schluss. Man braucht, um 300 Liter Bier abzufüllen, also über das Jahr schon zwei Kästen. Da aber immer weniger Bier getrunken wird, hält ein Kasten inzwischen oft länger. Wenn die Kunden dann auch noch "Super-Sonder-Angebote" nutzten und größere Mengen einkauften, dauere es noch länger, bis die Flaschen wieder zum Handel zurückkehrten, erklärt Ebbertz.

Beliebtheit bayerischen Bieres verschärft Mangel

Doch selbst wenn die Flaschen zurückgegeben werden, heißt das noch nicht, dass die Brauerei sie auch schnell zurückbekommt, so der Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes. Vor allem kleinere Brauereien müssten oft lange warten. Das liege daran, dass bayerisches Bier bundesweit sehr beliebt ist. Damit die Rückführung der Kästen zur Brauerei sich lohnt, wartet der Handel, bis eine bestimmte Menge an Kästen zusammengekommen ist. Das heißt, die Ausweitung des Distributionsgebietes hat eine Verlangsamung des Leergutumlaufes zur Folge, was die Mangelsituation verschärft.

Keine Zeit zum Sortieren

Auch die zahlreichen Individualgebinde, also Flaschen, die durch ihre Form oder eine Prägung im Glas eindeutig als Eigentum einer bestimmten Brauerei ausgewiesen werden, tragen zum Flaschenmangel bei. Damit all diese Flaschen wieder zur jeweiligen Brauerei zurückgeführt werden können, müssen sie sortiert werden. Dafür fehlt wegen Personalmangels jedoch gerade im Sommer oft die Zeit. Unsortiertes Leergut steht dann irgendwo auf Halde und fehlt im System. "Es wäre wichtig, dass die Brauwirtschaft sich wieder auf bewährte Standardflaschen besinnt, um einen Kollaps des Mehrwegsystems zu verhindern", betont Ebbertz.

Oberfränkische Brauerei Grosch: "Back to the Roots"

Die oberfränkische Brauerei Grosch in Rödental hat bereits auf den Leergutmangel reagiert. Sie hat ihr Bier aus dem Handel genommen und verkauft es nur noch auf dem Parkplatz ihres Brauereigasthofes. Für Inhaber Christof Pilarzyk war das ein bewusster Schritt. Für die kleine Brauerei sei es zuvor ein sehr großes Problem gewesen, das Leergut und die Kästen zurückzubekommen, erzählt er. Der Sortieraufwand mit vielen fremden Flaschen sei enorm gewesen. Außerdem musste das Unternehmen immer wieder neue Kästen und Flaschen nachkaufen. Man habe sich daher dafür entschieden, "back to the roots" zu gehen und das Bier nur noch an Selbstabholer zu verkaufen.

Doch das ist nicht alles: Bei Grosch zahlen Kunden zehn Euro Pfand für einen Kasten Bier. Das herkömmliche Pfand von acht Cent für eine normale Bierflasche und 1,50 Euro für einen leeren Kasten decke die Kosten nicht im Geringsten, sagt Pilarzyk. Seit der Erhöhung des Pfands auf zehn Euro und dem Schritt aus dem Handel bekomme die Brauerei die Kästen und leeren Flaschen einfacher wieder zurück.

Nicht alle klagen über Mangel

Aber nicht alle Brauereien haben derzeit einen Flaschenmangel: Bei der Münchner Hofbräuhaus-Brauerei gebe es zwar ausreichend Glasflaschen, doch die Frage, wie das künftig aussehen wird, hänge sehr stark von den Glaslieferanten, also Glashütten ab, erklärte Stefan Hempl. Auch bei der Spaten-Brauerei gebe es derzeit noch keinen akuten Mangel an Gasflaschen. "Damit der Kreislauf von Kästen und Flaschen sichergestellt wird, ermuntern wir unsere Kundinnen und Kunden, Leergut zeitnah wieder zurückzubringen", teilt die Brauerei mit.

Brauerei fordert höheres Pfand

Auch der Giesinger Bräu in München hat sich rechtzeitig Flaschen gesichert, klagt aber ebenfalls über die Preise. Gründer und Geschäftsführer Steffen Marx plädiert deshalb schon seit langem für eine Erhöhung des Pfands auf Glasflaschen. "Das würde allen Brauern helfen."

Lothar Ebbertz vom Bayerischen Brauerbund fordert vermehrte Anstrengungen, um das bestehende System zu bewahren: "Deutschland verfügt im Biermarkt über ein einzigartiges Mehrwegsystem. Aufgrund seiner ökologischen Vorteilhaftigkeit sollte alles daran gesetzt werden, es zu stabilisieren und dauerhaft zu sichern." Auch er ist überzeugt, dass ein höheres Pfand einen Anreiz schafft, Leergut schneller zurückzubringen. Helfen könnten seiner Meinung auch die Abkehr von Individualgebinden: "Es wäre wichtig, dass die Brauwirtschaft sich wieder auf bewährte Standardflaschen besinnt, um einen Kollaps des Mehrwegsystems zu verhindern."

Droht eine "dramatische Kostenlawine"?

Doch Flaschen sind nicht das einzige Problem, das die Branche aktuell umtreibt. Das andere heißt Gas. Das eine Problem könnte das andere noch um einiges verschlimmern. Denn die Glashütten benötigen für die Herstellung von Bierflaschen ausreichend Energie in Form von Gas. "Sollte es durch die Energiekrise zu einer Verknappung oder zum Stillstand der Glashütten kommen, würden in Folge auch die Flaschen knapp bzw. nicht mehr verfügbar sein“, sagt Stefan Hempl von der Münchner Hofbräuhaus-Brauerei. Eine Prognose sei nicht möglich, da alles davon abhänge, in welchem Maße Gas in den kommenden Wochen und Monaten verfügbar sein werde.

Sebastian Priller, Geschäftsführer der Augsburger Brauerei Riegele, befürchtet eine "dramatische Kostenlawine", denn Gas ist nicht nur für die Glashütten ein lebensnotwendiger Energieträger. Drei Viertel der kleineren und mittleren Brauereien seien zu 100 Prozent von Gas abhängig. Mit Blick auf den Herbst geht der Brauer davon aus, dass der Kasten Bier um drei bis vier Euro teurer wird. Viele Brauer hätten in den vergangenen Jahren auf Gas umgestellt - "sollen wir jetzt die Rolle rückwärts machen?", fragt Priller ratlos.