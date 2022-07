Hitze und Energiekrise: Nürnberg gießt Bäume mit Hallenbadwasser

Das Grundwasser sinkt, die Pegnitz führt weniger Wasser, Grünflächen vertrocknen, die Bäume in der Stadt dürsten. Erste bekommen schon braune Blätter und werfen sie ab – Wasser tut not. Daher sucht die Stadt Nürnberg nach Ideen, wie vorhandenes Wasser besser genutzt werden kann. Eine ist, das Wasser von Bädern zu nutzen. So bewässert die Stadt Nürnberg mit dem derzeit nicht mehr benötigten Hallenbadwasser aus dem geschlossenen Südstadtbad und aus dem Nordostbad die städtischen Bäume.

Kreativer Weg zur Bewässerung der Bäume

Statt das Wasser einfach abzulassen, wird es von Tankwagen abgepumpt und zur Baumbewässerung verwendet, teilt die Stadt mit. Insbesondere die Stadtbäume bräuchten aufgrund der immer länger und extremer werdenden Hitzeperioden mehr Bewässerung, sagt der zuständige Bürgermeister Christian Vogel (SPD). Dafür habe er bei Nürnberg Bad, dem städtischen Eigenbetrieb der Bäder, und dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) angeregt, "einen kreativen Weg" zu gehen. "Das hat tatsächlich geklappt“, so Vogel, der von beiden Betrieben zugleich erster Werkleiter ist.

200.000 Liter Wasser abgepumpt und zum Gießen genutzt

Laut Vogel sei es technisch und logistisch nicht so einfach gewesen, die passenden Voraussetzungen zu schaffen. Es sei aber gelungen, rund 200.000 Liter Wasser aus dem Südstadtbad abzupumpen und wiederzuverwenden. Das Chlor habe sich zuvor abgebaut und habe problemlos verwendet werden können, so Vogel weiter.

"Auch wenn es nicht der Riesen-Schritt ist: Ich glaube es zeigt, dass wir alle beim Wasser- und Energiesparen kreativer werden können und müssen." Christian Vogel, Bürgermeister von Nürnberg

Die Aktion läuft noch bis zum 12. August 2022. Es werde derzeit geprüft, ob sie auf die anderen Bäder der Stadt ausgeweitet werden kann, so die Stadt.

Hallenbäder im Sommer geschlossen

Die drei städtischen Hallenbäder sind aufgrund der Energie-Krise, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst hat, in diesem Sommer geschlossen. Die Stadt nutzt die Schließung auch, um Revisionsarbeiten an den Becken durchzuführen.

Wegen der anhaltenden hohen Temperaturen, die aufgrund des Klimawandels auch weiterhin zu erwarten sind, hat die Stadt diese Woche die Umsetzung eines Hitzeaktionsplan beschlossen, der die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt besser vor den Folgen der Hitze schützen soll.