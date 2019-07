Hitze sorgt für brennende Felder – Mähdrescher fangen Feuer

Bei Erntearbeiten unweit des Wartturmwegs in Großostheim (Lkr. Aschaffenburg) war am Freitagabend kurz vor 20 Uhr ein Mähdrescher auf einem Feld in Brand geraten. Der Fahrer und seine Kollegen reagierten schnell und konnten die Flammen mit Hilfe von Feuerlöschern schnell eindämmen und einen Flächenbrand auf dem abgeernteten Feld verhindern. Obwohl nur 100 Quadratmeter Stoppelfeld abbrannten, beläuft sich der Gesamtschaden beläuft sich dennoch auf ca. 50.000 Euro.

Vergebliche Löschversuche - Feuerwehren mussten ausrücken

Ein ähnliches Szenario ereignete sich im Thundorfer Ortsteil Rothausen im Landkreis Bad Kissingen. Hier waren alle Löschversuche mit dem Feuerlöscher wegen der extremen Trockenheit und ungünstiger Windverhältnisse vergebens. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Thundorf, Rothausen und Stadtlauringen mussten zur Brandbekämpfung ausrücken.

Bei Wartmannsroth griff am Freitagnachmittag ein Feuer auf angrenzende Felder über. Obwohl die Landwirte vor Ort rechtzeitig und beherzt eingriffen, brannten etwa drei bis vier Hektar Getreide ab. Die Feuerwehren von Hammelburg, Oberthulba, Wartmannsroth, Frankenbrunn, Thulba, Reith, Schwärzelbach, Diebach, Schondra und Schönderling sowie aus dem Nachbarlandkreis die Feuerwehren von Gräfendorf und Wolfsmünster waren im Einsatz.

Überhitzte Fahrzeuge auch in den Haßbergen

Zwei Mähdrescher überhitzten am Freitagnachmittag in den Haßbergen. In Theres bemerkte ein Landwirt die Hitzeentwicklung in seinem Fahrzeug noch so rechtzeitig, dass er von der Feuerwehr zu seinem Hof begleitet werden konnte und dort sein Fahrzeug abkühlen und reinigen konnte. Sein Kollege in Aidhausen bemerkte ebenfalls rechtzeitig den aus seiner Maschine aufsteigenden Qualm und konnte den Schmorbrand mit Hilfe eines Feuerlöschers eindämmen, bis professionelle Hilfe vor Ort war und den Mähdrescher ablöschte. Hier entstand an der Maschine ein Sachschaden von ca. 7.000,- Euro.