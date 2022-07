Hitze: Senioren besonders gefährdet – Heime bereiten sich vor

Die derzeitige Hitzewelle belastet nicht nur Landwirtschaft und Natur, sondern auch die Gesundheit. Die Zahl hitzebedingter Todesfälle ist laut dem Bundesgesundheitsministerium in den letzten Jahren gestiegen. Zu den besonders gefährdeten Personengruppen gehören dabei insbesondere Schwangere, Babys und Kleinkinder sowie Senioren.

Herzkreislaufprobleme können bei Hitze kritisch werden

Häufige hitzebedingte Notfälle sind laut Michael Schwab, Chefarzt des Geriatriezentrums im Bürgerspital Würzburg, sogenannte Hitzefolgekrankheiten. Das Spektrum reiche hier von einem leichten Sonnenstich über Hitzekrämpfe und Hitzeerschöpfung bis hin zum Hitzeschlag. Dieser könne mit einem Multiorganversagen einhergehen und potenziell tödlich enden.

Noch öfter zum Tod führen laut Schwab bei Hitze jedoch chronische Krankheiten wie Herzkreislauf- oder schwere Lungenerkrankungen. Hiervon seien Senioren am häufigsten betroffen.

Extreme Hitze: Vorsicht bei Medikamenteneinnahme

Neben dem durchschnittlich schwächeren Kreislauf, nimmt im Alter auch die Akklimatisierungsfähigkeit ab. Das heißt, der Körper kann sich weniger schnell und gut an Temperaturänderungen anpassen. Gerade bei den derzeit starken Temperaturanstiegen ist das problematisch. "Schon kleine Störungen können für Zusammenbrüche genügen", warnt Altersmediziner Schwab.

Zudem nehmen Senioren besonders häufig Medikamente, bei denen es zu Wechselwirkungen kommen könnte. Bei starker Hitze könne es nötig sein, bestimmte Arzneimittel in der Dosis zu reduzieren oder sogar für ein bis zwei Tage zu pausieren, so Schwab. "Ganz wichtig ist aber, die Medikation nicht selbstständig zu ändern", betont der Geriater. "Das muss immer vorab mit dem Arzt abgestimmt sein."

Zu den Medikamenten, die bei Hitze Probleme verursachen könnten, gehören Arzneimittel gegen hohen Blutdruck, zur Beruhigung, wassertreibende Medikamente sowie Psychopharmaka. Davon abgesehen sollte besonders auf eine kühle und lichtgeschützte Lagerung von Medikamenten geachtet werden, da Hitze, UV-Licht oder extreme Temperaturschwankungen Arzneimittel zerstören können.

Seniorenheime in Alarmbereitschaft

Die Würzburger Seniorenheime bereiten sich aufgrund der besonderen Gefährdungslage ihrer Bewohner auf die Hitzewelle vor. Aktivitäten würden auf die kühleren Morgenstunden verschoben, bettlägerige Personen regelmäßig mit feuchten Waschlappen gekühlt, erzählt Kathrin Ewert, Einrichtungsleitung im Würzburger Caritas Seniorenzentrum Bischof-Scheele-Haus. Wichtig sei auch das Belüftungsmanagement. Das Einrichtungspersonal achtet auf kühle Innentemperaturen, die Jalousien bleiben tagsüber unten, während nachts gelüftet wird.

Altersmediziner Michael Schwab stimmt diesen Maßnahmen zu: "Im Grunde gilt es, den Alltag an die Hitze anzupassen." Ideal seien Räume mit Temperaturen unter 24 Grad, in denen man schläft und sich auch tagsüber zwei bis drei Stunden aufhält. Direkte Sonnenbestrahlung sei zu meiden.

Allein lebende Senioren besonders gefährdet

Besonders wichtig ist außerdem das Trinkmanagement: Viele Senioren hätten ein vermindertes Durstgefühlt, betont Schwab, würden häufiger vergessen zu trinken oder hätten Schluckbeschwerden. Daraus resultiere schnell eine Dehydrierung. Die Folgen reichen von Kreislaufproblemen bis hin zum Nierenversagen.

Besonders problematisch wird das, wenn sich niemand um die Senioren kümmert und sie an eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr erinnert. "Wir achten rund um die Uhr darauf, dass unsere Bewohner genug trinken", betont Kathrin Ewert. "Zuhause haben Senioren da natürlich andere Voraussetzungen, weil einfach nicht immer jemand da ist oder da sein kann."

Viele Seniorenheime bieten daher Optionen zur Tagespflege an, um tagsüber Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen. Zudem seien auch Privatpersonen angehalten, sich um ihre Angehörigen oder Bekannten zu kümmern. "Durch Management kann man viel abfangen", betont Geriater Schwab, "aber Aufmerksamkeit ist jetzt gerade das Wichtigste."

"Heat Day Rules" für heiße Tage

Eine Hilfestellung können sogenannte "Heat Day Rules" sein. Dabei handelt es sich um Verhaltensweisen für besonders heiße Tage, die man schon vorab mit dem Hausarzt bespricht. Besondere Achtsamkeit ist an Tagen mit zusätzlich hoher Luftfeuchtigkeit gefragt und vor allem dann, wenn die Außentemperatur über der Körpertemperatur liegt.

In ärztlichen Fachkreisen wird das Thema Hitze und "Heat Day Rules" erst seit 2019 intensiv diskutiert, so Michael Schwab. In diesem Jahr komme es erstmals zu einer umfassenden und breiten Beachtung. Als Lehrbeauftragter für Medizin an der Universität Würzburg integriert er Hitze als eigenständiges Thema in seine Vorlesungen, Standard sei das aber noch nicht.

Thema Hitze in der Medizin angekommen

"Tatsächlich hat man früher den Blick nicht so darauf gerichtet", so der Geriater. Jetzt aber gerate das Thema vermehrt in den Fokus, auch dadurch, dass es einfach mehr alte Menschen gebe.

Die praktische Pflege ist der Wissenschaft hier bereits voraus. "Es ist auf jeden Fall Teil der Ausbildung, dass man lernt, wie man mit Hitze umgeht und es den Senioren möglichst angenehm gestalten kann", erzählt Einrichtungsleiterin Kathrin Ewert.

Für die Zukunft müssten aber dennoch weitere Konzepte entwickelt werden, um auch für den Klimawandel und die damit einhergehenden extremen Hitzewellen gewappnet zu sein.