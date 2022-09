Hitze, Krätze, Trockenheit: Kartoffelernte im Landkreis Bamberg

Mit der Erntemaschine geht es aufs Feld. Reihe für Reihe wird aufgebrochen, die Kartoffeln wandern dann über ein Sortierband in den Vorratsbehälter. So startet Biolandwirt Hans Jürgen Mohl in Frensdorf im Landkreis Bamberg in die Kartoffelernte.

Hitze ist bei Kartoffelernte nicht gut

Nachdem es endlich mal wieder geregnet hat, kann die Ernte in Frensdorf starten. Die Bedingungen sind gut, erklärt Biolandwirt Hans Jürgen Mohl. "Heute ist ein super Tag, es hat 20 bis 25 Grad." Das sei optimal für die Kartoffelernte. "Bei 30 Grad soll man eigentlich nicht Kartoffeln ernten", so der Landwirt weiter. Die Kartoffeln müssten dann erstmal heruntergekühlt werden, das sei nicht ideal. Aber im Moment ist das nicht der Fall. Gut sei auch, dass es am vergangenen Wochenende hier geregnet hat und die Böden, das Wasser aufgenommen haben.

Kartoffelernte startet so richtig in zwei Wochen

Während hinten die Kartoffeln aus der Erde geholt und gleich grob sortiert werden, hat vorne Junior-Chef Mario Mohl das Steuer des Traktors, der die Erntemaschine zieht, in der Hand. Das Zeitfenster für die Ernte dieses Feldes ist kurz. Denn lange wird die Feuchtigkeit im Boden nicht mehr halten, fürchtet Mario Mohl. "Man sieht, es staubt schon relativ stark. Wenn der Boden zu trocken ist, kann man nicht gut ernten." Dann komme nicht genügend Erde mit den Kartoffeln auf das Förderband. "Sie müssen sich das so vorstellen, dass dann die Kartoffeln auf dem Förderband zu stark umher springen, weil keine Erde da ist die die Schale schützt. Das führt zu Beschädigungen", erklärt er.

Extreme Hitze in den vergangenen Wochen

Die Hitze hat den sandigen Böden hier im Landkreis Bamberg zugesetzt . Auf dem Biohof Mohl haben sie aus dem eigenen Brunnen bewässert, so gut es eben ging, erzählt Hans Jürgen Mohl. "Eigentlich hätten wir viel mehr bewässern müssen, aber wir mussten mit dem Wasser haushalten. Das war schon ein gewisser Stress."

Auf acht Hektar bauen die Mohls Bio-Kartoffeln an. Der Landwirt überprüft am anderen Ende dieses Feldes, ob sich die Mühe hier gelohnt hat. Er nimmt ein paar Kartoffeln mit der Hand auf. "Das sind die idealen Kartoffeln, die sind nicht zu groß und nicht zu klein; damit kann man zufrieden sein."

Kartoffeln bekommen Ausschlag

Auf dem Hof werden die Kartoffeln nach Größe und Beschädigungen sortiert. Die Hitze hat einigen doch zugesetzt, das zeigt sich beim genaueren Hinsehen an der Schale. "

"Im fränkischen heißt das auch Krätze, die Kartoffeln kriegen dann diesen Ausschlag, sie reagieren mit den ganz heißen Sandböden durch die Trockenheit und dann gibt es diese Pusteln." Hans Jürgen Mohl, Biolandwirt

Optisch sehe das nicht schön aus, aber der Kartoffel macht es nichts aus, so der Landwirt weiter. Essen kann man diese Kartoffeln problemlos. Sie lassen sich allerdings schlecht lagern, da sie schnell faulen können, durch die beschädigte Schale. So etwas wollen die Kunden natürlich nicht, das sei ein Verlust für die Mohls. Dieser halte sich aber nach dem ersten Eindruck in Grenzen, schätzt Hans Jürgen Mohl.

Vergangenes Jahr war zu nass, dieses Jahr zu heiß

Letztes Jahr habe es viel geregnet, das komme bestimmten Kartoffelsorten zugute. Andere kämen besser mit anderen Wetterbedingungen zurecht, im Sommer 2022 war es trocken und warm .

"Die Sorten, die letztes Jahr gut waren, sind heuer schlecht und die, die heuer gut sind, sind in einem nassen Jahr schlecht; wir müssen also eigentlich jedes Jahr dazu lernen."

Schon jetzt versuchen die Mohls das Risiko von Ernteausfällen zu minimieren. Sie wägen ab, welche Felder sie wie bewirtschaften. Zwölf verschiedene Sorten bauen sie daher an drei Standorten an. Ihr Motto: Möglichst vielfältig den klimatischen Bedingungen begegnen.