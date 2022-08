Hitzewelle in Niederbayern und der Oberpfalz erreicht Höhepunkt

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz ist es weiterhin sommerlich heiß. In Amberg und in Regensburg zum Beispiel wurden am späten Mittwochnachmittag mit bis zu 34 Grad die höchsten Temperaturen an diesem Tag in ganz Ostbayern erreicht. Das teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München auf BR-Anfrage mit.

Wassertemperaturen über 25 Grad

Viele Menschen zieht es bei diesem Wetter an die Badeseen, die zumindest für ein wenig Abkühlung sorgen. Am Guggenberger See bei Neutraubling im Landkreis Regensburg zum Beispiel wurde am Mittwoch laut der Wasserwacht eine Wassertemperatur von 25 Grad gemessen. Das Wasser im Friedenhain See bei Parkstetten im Landkreis Straubing-Bogen hatte etwa 26 Grad.

Abkühlung Ende der Woche in Sicht

Am Donnerstag wird nach Angaben des DWD der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erreicht – mit stellenweise 36 Grad in Niederbayern und der Oberpfalz. Am Freitag gehen die Temperaturen dann ein wenig zurück. Zum Abend hin müsse mit ersten Schauern und Gewittern in der Region gerechnet werden, so der DWD-Sprecher. Die gebe es nach aktuellen Vorhersagen vereinzelt auch am Samstag – dazu Höchstwerte von 27 bis 28 Grad.