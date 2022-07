Zwischenbilanz Hitze: 12 Stunden über 30 Grad in Franken

Würzburg, Rosenheim, Straubing: Diese Messtationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bayern verzeichneten am vergangenen Mittwoch die bisher höchste Temperatur im Jahr 2022. Das trifft insgesamt auf knapp 80 Prozent der fast 100 DWD-Stationen zu, die aktuelle Werte für Bayern liefern – damit ist der 20. Juli offiziell der bisher heißeste Tag in diesem Jahr .

Schon den gesamten Juli über wurden an verschiedenen Orten in Bayern immer wieder sehr hohe Temperaturen gemessen. Dienstag und Mittwoch waren jedoch die ersten Tage, an denen fast alle Wetterstationen einen Höchstwert jenseits der 30 Grad verzeichneten. Mehr zu den verwendeten Daten und der Auswertung am Ende des Artikels.

Kitzingen wird erneut heißeste Stadt in Bayern

Die größte Hitze wurde wieder einmal im unterfränkischen Kitzingen erreicht – dort kletterte das Thermometer am späten Mittwochnachmittag auf 39,6 Grad. Das ist nicht weit entfernt vom dortigen Langzeitrekord – 40,3 Grad im Jahr 2015. Mit Möhrendorf bei Erlangen (39,5 Grad), Kahl am Main (38,4 Grad) und Nürnberg (38,4 Grad) folgen drei weitere unter- und mittelfränkische Stationen in der Rangfolge der vergangenen Hitzewoche.

Diese beiden Regionen hatten besonders unter den extremen Temperaturen zu leiden, aber auch in Teilen Schwabens und im Zentrum Bayerns wurde es sehr heiß, wie diese Grafik zeigt: