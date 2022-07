Hitze: Dürfen Winzer weiter Main-Wasser in die Weinberge pumpen?

Gemüse- und Obsterzeuger und vor allem die Winzer, die derzeit mit Wasser aus dem Main ihre Felder und Weinberge bewässern, bangen um ihre Ernte. Für diese Woche ist extreme Hitze mit bis zu 37 Grad angesagt. Ob weiter bewässert werden kann, hängt vom Main-Pegel in Trunstadt bei Bamberg ab: Sinkt der Pegel dort auf 1,50 Meter oder darunter, dürfen Winzer und Gemüse-Erzeuger kein Wasser mehr aus dem Main pumpen. Das steht so in den wasserrechtlichen Bescheiden, die unter anderem das Landratsamt Kitzingen erlässt. Am Sonntagabend war der Pegel in Trunstadt zwischenzeitlich auf 1,48 Meter gefallen.

Weniger Wasser aus der Donau in den Main

Mit der Main-Donau-Überleitung werden normalerweise – jetzt im Sommer – 15 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Main gepumpt. Seit einer Woche sind es aber nur noch elf Kubikmeter pro Sekunde, und zwar aus dem Roth- und Brombachsee, weil auch an der Donau die Pegel gefallen sind. Viele Winzer an der Volkacher Mainschleife haben ihre Weinberge in den letzten fünf oder sechs Tagen bewässert. Im Juni hat es örtlich zum Teil nur drei bis vier Liter pro Quadratmeter geregnet – im gesamten Monat.

Rebstöcke im Trockenstress

"Die Blätter der Rebstöcke rollen sich nun mittags schon ein – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Rebstöcke Trockenstress haben", erklärt der Winzer Michael Menz aus Astheim bei Volkach. Auch er hat in den letzten Tagen vor allem Jungfelder, also Weinberge, die jünger als zehn Jahre sind, mit Wasser aus dem Main über Tröpfchenberegnungs-Schläuche bewässert. 2018 und 2019 war dies bei extremer Hitze und Trockenheit auch schon notwendig. Michael Menz muss jetzt jeden Morgen an seinem Rechner selber schauen, ob der für ihn wichtige Main-Pegel in Trunstadt bei Bamberg über 1,50 Meter liegt, oder darunter. Damit wird sich für ihn und viele andere Winzer täglich die Frage stellen, ob sie noch Wasser aus dem Main pumpen dürfen, oder nicht.

Winzer befürchten Sonnenbrand

Die Winzer befürchten, dass die Trauben Sonnenbrand bekommen könnten, wenn sie ihre Weinberge nicht mehr bewässern dürfen. Der Rebstock hat dann zu wenig Wasser, um in den Trauben einen kühlenden Wasserfilm zu erzeugen. Die Trauben verbrennen und vertrocknen. Sie sehen schließlich aus wie Rosinen. Winzer müssen deshalb mit klimabedingten Ertragsausfällen rechnen. Um dem Trockenstress entgegenzuwirken und einen Wasser-Puffer zu erzeugen, haben viele Winzer schon in den letzten Tagen bewässert.