Hitze: Bis zu 39 Grad in Bayern - Waldbrandgefahr steigt

Viel Trinken und möglichst wenig in die pralle Sonne. Das dürften an diesen Tagen wohl die besten Mittel gegen die Hitze sein. Für ganz Bayern erwarten Meteorologen in dieser Woche Temperaturen von gut über 30 Grad Celsius. Heute war es bereits ziemlich heiß - am Mittwoch und vor allem Donnerstag werden Höchstwerte bis 39 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Wenigstens ein bisschen Abkühlung ist dabei erst gegen Ende der Woche in Sicht. Am Freitag sind mitunter auch starke Gewitter möglich.

Hitzerekord gerät ins Wanken

Laut Deutschem Wetterdienst sollen morgen in einigen Orten im Westen Deutschlands - besonders im Raum Duisburg, sowie im Saarland und an der Mosel - rund 40 Grad erreicht werden. Am Donnerstag legt das Klima dann noch ein Stück drauf: Da rechnet man mit bis zu 41 Grad im Ruhrgebiet. Dann soll den Wetterexperten zufolge auch der bisherige Temperaturrekord von 40,3 Grad Celsius geknackt werden. Dieser Wert war 2015 in Kitzingen gemessen worden.

Für Duisburg und Köln erwarten die Meteorologen übrigens noch einen weiteren Rekord der Superlative: Dort kann es an drei Tagen hintereinander 40 Grad heiß werden. Das gab es nach Angaben des Wetterdienstes noch nie in Deutschland.

Hoch Yvonne ist schuld

Maßgeblich verantwortlich für die Hitze ist das Hochdruckgebiet "Yvonne". Dieses sorgt für das sonnige und zumeist wolkenlose Wetter und bringt von Süden und Südwesten subtropische Luft nach Deutschland.

Waldbrandgefahr auf hohem Niveau

Große Probleme macht auch die immense Trockenheit im Freistaat: Dem Waldbrand-Gefahrenindex des DWD zufolge herrscht heute und morgen in weiten Teilen Bayerns mittlere bis hohe Gefahrenstufe. Kleine Funken - wie beispielsweise von einer Zigarette oder einem heißen Motor - reichen da schon aus, um einen Waldbrand zu entfachen. Spaziergänger sind deshalb angehalten, ihre Augen nach kleinen Glutnestern offen zu halten und im Gefahrenfall zu melden.

Beobachtungsflüge zur frühzeitigen Bekämpfung

Die Regierungen in der Oberpfalz und in Oberbayern ordneten aufgrund der hohen Waldbrandgefahr eine Beobachtung besonders gefährdeter Gebiete an. Heute sollen zunächst abends die Gebiete in der Mitte und im Westen überflogen werden. Ab morgen sollen dann auch ab mittags weite Teile der Regierungsbezirke überflogen und beobachtete werden.