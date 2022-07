Hitzeschutz: Bayern will Gesundheitsrisiken vorbeugen

Die bayerische Staatsregierung will sich gemeinsam mit den Kommunen verstärkt um den Gesundheitsschutz im Klimawandel kümmern. "Extremwetterlagen wie Hitzewellen oder Starkregen treten immer häufiger auf und sind eine große Herausforderung für Betroffene", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) anlässlich einer Fachtagung der Betriebskrankenkassen in München.

Die Staatsregierung nehme mit zahlreichen Maßnahmen "Gesundheit und Klima als untrennbare zwei Seiten einer Medaille stärker in den Fokus". So werden laut Holetschek beim Thema Hitze die Kommunen mit "Informationen, Workshops und einer Toolbox bei der Erstellung und Umsetzung von Hitzeaktionsplänen" unterstützt. Zudem seien Schulungen für Pflegende auf den Weg gebracht worden. Und in der Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheitsschutz im Klimawandel (LAGiK) seien die relevanten Akteure vernetzt und nähmen aktuell das Thema Hitzeschutz in den Fokus.

Grünen-Politiker fordert politisches Handeln

Auf die wachsende Bedeutung von Hitzeaktionsplänen hatte Holetschek in den vergangenen Monaten mehrfach hingewiesen. Ein erster Workshop für solche kommunale Aktionspläne des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fand im Oktober 2021 statt, ein zweiter vor zwei Monaten. Besonders bei vulnerablen Gruppen könnten Hitzeereignisse zu zu gesundheitlichen Belastungen führen, warnte der CSU-Politiker Anfang Mai. "Ziel ist die Vermeidung hitzebedingter und UV-bedingter Erkrankungen und Todesfälle." In einigen bayerischen Kommunen werde bereits erfolgreich mit Hitzeaktionsplänen gearbeitet.

Der unterfränkische Grünen-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitspolitiker Johannes Wagner verlangt hier mehr Tempo. "Hitze erfordert vor allem politisches Handeln", twitterte der Mediziner. "Jede Kommune braucht einen Hitzeaktionsplan."

"Achtet auf vulnerable Gruppen"

Mit Blick auf die für die nächsten Tage vorhergesagte Hitzewelle mahnte Wagner zur Vorsicht: "Die Hitzewelle kommt. Achtet auf vulnerable Gruppen: Ältere, chronisch Kranke und die, die nicht einfach ins klimatisierte Haus verschwinden können."

Ähnlich hatte sich am Wochenende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geäußert: "Wir müssen jetzt schon damit beginnen, ältere und kranke Menschen vor der Mega-Hitzewelle zu schützen." Nötig seien Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren und der Hinweis auf die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr. "Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen."

Ab der Wochenmitte wird in weiten Teilen Deutschlands wieder heißes Wetter erwartet. Die Höchsttemperaturen können auf 30 Grad oder mehr klettern, lokal könnte laut Deutschem Wetterdienst sogar die 35-Grad-Marke überschritten werden.

"Klimawandel macht krank"

Die Direktorin der Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg, Claudia Traidl-Hoffmann, warnte anlässlich der BKK-Tagung, Klimawandel sei die größte Bedrohung für die Gesundheit der Menschen im 21. Jahrhundert. Sie betonte: "Klimawandel macht krank." Laut der Psychologin und Mitgründerin der "Psychologists For Future", Lea Dohm, schadet die Klimakrise schon jetzt massiv auch der psychischen Gesundheit der Menschen.