Hitzewelle: Bahntickets dürfen flexibel genutzt werden

Temperaturen von 30 Grad und mehr: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor einer starken Wärmebelastung durch Hitze. Die Deutsche Bahn hat darauf jetzt mit einer kurzfristigen Sonderkulanzregelung für den Fernverkehr reagiert: Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund der hohen Temperaturen verschieben möchten, können ihre bereits gebuchten Tickets flexibel nutzen.

Tickets eine Woche lang gültig

Konkret gilt das für Fernverkehrstickets die für heute, Dienstag 19. Juli, und den morgigen Mittwoch 20. Juli, gültig sind. Diese Tickets können bis einschließlich nächsten Mittwoch, den 27. Juli ohne zusätzliche Kosten genutzt werden. Laut Bahn gilt das explizit auch für zuggebundene Tickets (Spar- und Supersparpreise). Auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Deutsche Bahn investiert in Klimaanlagen

Wer trotz Hitze reisen will, hofft auf einen gut gekühlten Zug. Die Deutsche Bahn betont, dass sie massiv in die Instandhaltung der Klimaanlagen im Fern- und Nahverkehr investiere: Alle sechs Monate werden die Klimaanlagen umfangreich überprüft. Neue Hochleistungsanlagen in den ICE-Zügen sollen zudem Temperaturen von 45 Grad und mehr Stand halten. Das lässt sich die Bahn etwas kosten – laut Pressesprecherin zahlen DB Fernverkehr und DB Regio dafür je einen zweistelligen Millionenbetrag.

Doch warum dann die Kulanzregelung für die zwei überdurchschnittlich heißen Tage? Darauf gibt es heute auf BR24-Anfrage keine Antwort von der Deutschen Bahn.

Notfall-Tipps der Bahn

Stattdessen Tipps für den Notfall: "Sollte dennoch eine Klimaanlage ausfallen, hilft unser Personal gerne weiter" – so die Bahn wörtlich. Sei es mit dem Umsetzen in einen Wagen mit funktionierender Klimaanlage oder der Versorgung mit Wasser an Bord und in den Bahnhöfen.