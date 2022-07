Hitze aushalten: Was man im Sebastianum Bad Wörishofen rät

An Hitzetagen wie diesen sollte man den aufgeheizten Körper möglichst abkühlen, sagt Joachim Bohmhammel, Leiter der Physiotherapie im Sebastianeum Bad Wörishofen. Kühles Wasser, mit dem der Körper unterhalb der Gürtellinie in Berührung kommt, entzieht laut Kneipp die Wärme. Also: Schuhe und Socken ausziehen, Rock oder Hose hochziehen und rein ins kühle Nass. Ob im Wassereimer zuhause oder im Kneippbecken, ist egal.

Kalte Knie-Duschen

Ganz wichtig danach: die Beine nicht ganz abtrocknen, sondern nur abstreifen, so bleibt kühlende Feuchtigkeit auf der Haut. Um seinen Körper an einen Hitzetag zu gewöhnen, kann man schon am Morgen nach einer warmen Dusche ein kaltes Knie-Duschen einbauen. Start ist auf der rechten Seite etwas oberhalb vom Knie, dann so lange kühl „begießen“, bis Kühle ins Bein steigt. Dann auf die linke Seite wechseln und wiederholen und zum Schluss noch die Fußsohlen kühl abduschen. Das könne man mehrmals am Tag machen, so Joachim Bohmhammel.

Angepasste Ernährung: Nichts Heißes, nichts Fettes

Wer nach einem anstrengenden Hitzetag Ruhe und Schlaf finden will, sollte schon beim Essen acht geben. Nichts Heißes wie eine Suppe zu sich nehmen, aber auch nichts schwer Verdauliches, Fettes oder Braten. Vor dem Schlafengehen kalt duschen, auch die Füße kalt abduschen oder für 30 bis 60 Sekunden ein kaltes Fußbad nehmen und danach direkt ins Bett gehen.

Bewegung am Morgen und am Abend

Bewegung sei auch gut, meint Bohmhammel. Jedoch nicht mitten am Tag bei der größten Hitze, sondern am Morgen oder am Abend. Nichts Extremes, keine Dauerläufe. Stattdessen Spaziergänge bis zu 45 Minuten, gerne auch etwas strammer, da komme der Körper zur Ruhe.

Kneippanwendungen trainieren den Körper thermisch

Regelmäßig Kneipp-Anwendungen zu machen, trainiere den Körper thermisch, sagt der Kneippianer. Es bereite den Körper darauf vor, sich anzupassen auf Außenreize wie etwa große Hitze. Die Blutgefäße könnten so Hitze besser annehmen und gleichzeitig besser ausleiten.

