Hohe Temperaturen – Gefahr für bayerische Badeseen?

Zerkarien durch Enten

Durch Enten oder andere Vögel, die an den Seen leben, kann es zu Zerkarien im Wasser kommen. Dies sind ausgeschiedene Darmparasiten, die auf Wasserschnecken übergehen. Je wärmer das Wasser ist, desto mehr werden sie freigesetzt, optimal bei 24 Grad Celsius. Die Zerkarien sterben nach wenigen Minuten auf der Haut und gelangen nicht bis in den menschlichen Darmtrakt - jedoch kann es auf der Haut zu Juckreiz, Rötungen und Knoten kommen. Vor möglichen Zerkarien wird aktuell am Garchinger See bei München gewarnt, einem der zwei als "ausreichend" eigestuften Seen.

Hitzestress für Flora und Fauna

Die heißen Wassertemperaturen beeinflussen zudem die Flora und Fauna der Badeseen. Michael Kolahsa, Fischereifachberater des Bezirks Unterfranken, misst die Wassertemperatur des Klostersees Trennfeld im Landkreis Main-Spessart. Die Sonden seines Messgerätes hält er schräg in den Becher mit See-Wasser. Es ist bedeckt an diesem frühen Nachmittag, 25,4 Grad Celsius zeigt das Messgerät an.

Kritische Wassertemperatur ab 30 Grad Celsius

Damit überschreitet die Wassertemperatur noch nicht den kritischen Grenzwert von 30 Grad Celsius. Dann nämlich beginnt sich das Verhalten der Fische dramatisch zu verändern, sagt Kolahsa: "Auch die Farbe der Fische verändert sich – sie werden blasser. Am empfindlichsten ist bei ihnen das Nervensystem. Wenn die Fische also nicht genug Energie aufnehmen können, kommt es dazu, dass die Schwimmmuskulatur als erstes zusammenbricht, als nächstes die Atmung und zum Schluss das Herz."

Kälteliebende Arten gefährdet

Immer wärmer werdende Wassertemperaturen sind demnach günstiger für wärmeliebende Fischarten, etwa für Karpfenarten oder den Wels. Kaltwasserliebende Fischarten, beispielweise Barsche oder die Rutte, würden jedoch immer häufiger verenden. Auch weil sie durch die Wärme anfälliger für Parasiten werden. Das bestätigen Zahlen des Bonner Rote-Liste-Zentrums, die besagen, dass ein Viertel der hiesigen Pflanzen-, Pilz- und Tierarten in seinem Bestand gefährdet ist. Besonders betrifft dies kaltwasserliebende Fisch- und Krebsarten.