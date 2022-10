Hitler-Videos im Netz: Verurteilter Klinikdirektor freigestellt

Weil ein Klinikdirektor im Internet Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen verwendet hat, hat der Aufsichtsrat der Klinikum Bayreuth GmbH in einer Sondersitzung am Mittwoch die außerordentliche Kündigung des Mannes eingeleitet. Wie das Klinikum in einer Stellungnahme mitteilt, ist die Grundlage dafür ein rechtskräftiges Urteil gegen den 58-Jährigen vom Dienstag. Ihm wurde eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen auferlegt. Damit gilt er als vorbestraft. Als Klinikdirektor werde er in Folge mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Klinikdirektor verbreitet NS-Videos im Internet

Dem Urteil liegen Veröffentlichungen des Klinikdirektors in den sozialen Netzwerken zu Grunde, von denen sich das Klinikum in der Vergangenheit bereits entschieden distanziert hat. "Die Inhalte stoßen uns ab", hieß es in einer Stellungnahme. Durch die Taten sei das Vertrauensverhältnis zu dem Chefarzt nachhaltig und unwiederbringlich zerstört worden.

Im öffentlichen Verfahren wurde deutlich, dass es sich bei den Inhalten um Videos gehandelt hat, die den Nationalsozialismus verherrlichen. In den Aufnahmen waren unter anderem Adolf Hitler und Hakenkreuze zu sehen, bestätigte ein Gerichtssprecher auf BR-Anfrage.

"In unserem Krankenhaus arbeiten Menschen aus mehr als 60 Nationen zusammen. Wir behandeln Patientinnen und Patienten unterschiedlichster Herkunft. Dass wir dies ebenso reibungslos wie zugewandt tun, zeugt von der Haltung, die in unseren Betriebsstätten vorherrscht. Wir behandeln Menschen, so gut es uns möglich ist. Ohne Unterschied." Stellungnahme, Klinikum Bayreuth

Klinikum Bayreuth konnte nicht früher reagieren

Bereits im Vorfeld seien die Vorwürfe und Ermittlungen gegen den Mann dem Klinikum bekannt gewesen. Dennoch hatte lange Zeit keine belastbare Informationslage bestanden – deshalb konnte das Klinikum noch keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen einleiten. Das änderte sich mit dem rechtskräftigen Urteil vom Dienstag, der Anwalt hatte dies vor Gericht akzeptiert.

Ob der Klinikdirektor allerdings seine Kündigung akzeptiert, ist nicht bekannt. Da er Mitglied des Betriebsrats ist und somit einen besonderen Kündigungsschutz genießt, ist zunächst die Mitarbeitervertretung am Zug.

Zweiter Klinik-Vorfall innerhalb weniger Tage in Oberfranken

Erst kürzlich war ein Krankenhaus in Oberfranken in die Schlagzeilen geraten, weil der Geschäftsführer eines Klinikkonzerns zur Amtseinführung mit dem Motto "Lächeln! Morgen wird's noch schlimmer..." erschienen war.