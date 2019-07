HIT-Datenbank: Was bringt das Einwohnermeldeamt für Rinder?

Wie viele Tiere hat ein Landwirt? Wie lange leben sie? Wohin werden sie verkauft? Landen Sie am Ende ihres Lebens im Schlachthof oder in der Tierkörperbeseitigung? Wie hoch ist die Kälbersterblichkeit? Das alles erfasst die HIT-Datenbank. Doch aufgrund der Tierschutzverstöße bei einem Großbetrieb in Bad Grönenbach stellt sich die Frage: genügt die reine Datenverwaltung oder müssen Alarmsysteme eingebaut werden?

Was ist die HIT-Datenbank?

HIT-Datenbank heißt: Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere. Eingeführt wurde die Datenbank EU-weit 1999, um die Ausbreitung von Seuchen zu verhindern. Aktueller Anlass war die BSE-Krise. Seitdem haben alle Rinder einen Pass und ihr Leben und jegliche "Tierbewegung" ist lückenlos dokumentiert.

Der zentrale Rechner der deutschen HIT-Datenbank steht in München und wird von Mitarbeitern des bayerischen Landwirtschaftsministeriums verwaltet.

HIT-Datenbank: Wer liefert Daten, wer hat Zugriff?

Landwirt Hans Zacherl aus Moorenweis ist Mutterkuhhalter. Vor drei Tagen ist ein Kalb auf die Welt gekommen. Dem muss er nun in jedes Ohr eine gelbe Plastik-Ohrmarke einzwicken. Damit ist das Tier bis zum Lebensende identifizierbar. Der zweite Schritt: mit der Ohrmarkennummer muss Hans Zacherl nun das Tier in der HIT-Datenbank anmelden, innerhalb von sieben Tagen. Wenn das Tier stirbt, verkauft wird oder im Schlachthof landet, muss er es wieder abmelden.

"Man kann wirklich sagen, wo ist das Kalb auf die Welt kommen, wo ist es gemästet worden, wo ist es zum Schlachten gegangen, wer hat's in der Zwischenzeit transportiert, sogar sämtliche Transporteure sind dokumentiert." Landwirt Hans Zacherl

Zugriff auf diese Daten von Landwirt Zacherl haben die Veterinärbehörden.

Das System hat Lücken

Tiere, die tot zur Welt kommen oder in den ersten sieben Tagen verenden, können in der Datenbank registriert werden, müssen aber nicht. In der Praxis sparen sich die meisten Landwirte dann eine An- und Abmeldung. Das bedeutet: Fast alle Totgeburten oder kurz nach der Geburt gestorbene Kälber tauchen in der Datenbank nicht auf.

Aus der Datenbank haben die Behörden herausgelesen, dass die Kälbersterblichkeit auf dem wegen Tierquälerei in die Schlagzeilen gekommen Hof in Bad Grönenbach weit über dem bayerischen Durchschnitt lag, bei über 20 Prozent. Doch das bezieht sich nur auf Tiere, die überhaupt angemeldet wurden. Wie viele Kälber in den ersten sieben Tagen starben, weiß man nicht.

Das ist System ist gut, kann aber verbessert werden

In die HIT-Datenbank ist bisher kein Alarmsystem eingebaut, das die zuständige Veterinärbehörde informiert, sobald auf einem Betrieb überhöhte Werte bei der Kälbersterblichkeit auftauchen.

Auch wenn auf einem Betrieb viele Tiere schon nach einer kurzen Nutzungsdauer wieder abgemeldet werden, wird das zwar registriert, aber es läuten keine Alarmglocken. Ebenso wenig, wenn viele Tiere nicht zum Schlachthof gehen, sondern in die Tierkörperbeseitigungsanlage. Das heißt, die zuständigen Amtsveterinäre können zwar in die HIT-Datenbank reinschauen - wenn sie Zeit haben - oder auch nicht. Sie werden aber nicht aktiv informiert.

Im Landtag hat der zuständige Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber nun angekündigt: "Eine Weiterentwicklung der Datenbank wird derzeit rechtlich geprüft."

Tierschutz kein Thema in der Datenbank

Die Datenbank wurde eingeführt, um die Ausbreitung möglicher Seuchen zu verhindern. Tierschutzprobleme oder Krankheiten bei Tieren stehen bis heute nicht im Fokus.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julis Klöckner hat bereits Ende letzten Jahres eine "Tiergesundheitsdatenbank" ins Gespräch gebracht und ist dazu in Verhandlungen mit der Tierärzteschaft . Dr. Siegfried Moder, Präsident des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte, befürwortet das: "Wir sollten in dieser neuen Datenbank allerdings nicht nur Krankheiten und Behandlungen der Tiere dokumentieren, sondern dann die Bauern auch entsprechend beraten."

In Bayern gibt es mit dem Programm "Pro Gesund" bereits eine solche Datenbank. Allerdings auf freiwilliger Basis und nur für Rinder. Von knapp 30.000 Milchviehbetrieben machen bisher gut zehn Prozent mit.