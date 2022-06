Was hat der frischgekochte Curryreis mit der Kolonialzeit zu tun und wieviel Ungerechtigkeit steckt bis heute darin? Mit diesen Fragen setzt sich die Wanderausstellung "History of food – die Wurzeln unserer Lebensmittel" in Münchberg auseinander.

Essgewohnheiten: Verbraucher tragen Verantwortung

Kreisjugendpflegerin Petra Schultz will damit bis zum 17. Juli vor allem junge Leute ab 14 Jahren ansprechen. Aufgezeigt wird nicht nur, wie vor Jahrhunderten Grundnahrungsmittel wie Soja, Weizen, Mais, Zuckerrohr oder Reis aus Asien, Südamerika oder Afrika ihren Weg nach Europa fanden. Thematisiert werden auch aktuelle Essgewohnheiten und die Verantwortung von Verbraucherinnen und Verbrauchern für fair gehandelte Lebensmittel.

"Heimische Produkte oft wesentlich teurer"

"Es müssten jedem die Fragezeichen aufgehen, wenn man zum Beispiel sieht, wie günstig Waren wie etwa Zwiebeln verkauft werden, die weit entfernt produziert werden, während gleichzeitig heimische Produkte oft wesentlich teurer sind", so Kreisjugendpflegerin Schultz im BR-Gespräch. Die Ausstellung rückt auch historische sowie zeitgenössische Personen in den Blickpunkt, die sich zum Beispiel in früheren Jahrhunderten gegen die Versklavung und heutzutage etwa gegen den Landraub durch die Palmöl-Industrie einsetzen.

Per QR-Codes an weiterführende Informationen gelangen

Angeboten werden Führungen für Schulklassen und Jugendgruppen. Zusätzlich ist die Ausstellung in der Berufsschule Münchberg am 9. und 17. Juli auch für das breite Publikum geöffnet. Am 9. Juli spricht Historiker und Kreisheimatpfleger Adrian Roßner über den Kolonialismus in der Region Hof. Die Wanderausstellung wurde von der Organisation "Solidaritätsdienst SODI e.V." aus Berlin konzipiert. Über QR-Codes auf den Ausstellungstafeln werden weiterführende Informationen im Internet angeboten.