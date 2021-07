Historisches Wirtshausschild - Der Walfisch ist wieder da

"Der Walfisch ist wieder da!", freut sich Stadtführer Gerd Burger. Jahrelang war es ihm ein Ärgernis, dass der zentrale Teil des historischen Wirtshausschildes aus der Zeit um 1800 am Gebäude "Unter den Schwibbögen 21" schlicht gestohlen worden ist, nämlich der Walfisch, der gerade gemäß der biblischen Geschichte Jonas wieder ausspuckt.

Stadt wollte, dass das Schild wieder hergestellt wird

Die Stadt Regensburg hatte darauf gedrängt, dass das Schild wieder vervollständigt wird. Es gibt nicht mehr viele Schilder dieser Art in der Welterbestadt. In diesem Haus ist schon im 16. Jahrhundert ein Gasthaus "Zum Walfisch" belegt. Eine Informationstafel am Haus benennt ein "klassizistisches Gasthausschild (um 1800)", dessen Kern aber vor einigen Jahren gestohlen worden ist.

Der Wal ist ein wenig dicker geworden

Auch heute ist ein Lokal in dem Gebäude mit Blick auf das Museum der Bayerischen Geschichte zu Hause. Wenn Gerd Burger mit Gästen etwa von der Donau in die Stadt geht, kommt er immer hier vorbei. Jetzt kann er wieder auf das Wirtshausschild hinweisen. Ein wenig dicker ist der Wal geworden, meint Gerd Burger, aber der Stadtführer ist rundherum zufrieden.