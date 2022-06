Historisches Spektakel: Proben für "Meistertrunk" in Rothenburg

Im Kaisersaal im Rothenburger Rathaus stürmen rund 150 Laiendarsteller die Bühne. Noch sind alle in zivil gekleidet – doch schon bald werden sie die aufwendig geschneiderten Kostüme tragen. Es sind nur noch wenige Proben bis zur Premiere des Meistertrunks. Heute stehen die Massenszenen auf dem Probenplan, sagt Reiyk Bergmann. Er ist seit über 20 Jahren Regisseur beim Meistertrunk. "Wir sind auf einem guten Stand. Gerade bei dieser Gruppe habe ich die Erfahrung gemacht, dass die letzten Proben immer so gut liefen, dass ich nur Kleinigkeiten sagen musste", freut sich Bergmann.

3¼ Liter Wein in einem Zug trinken

Beim historischen Festspiel "Der Meistertrunk" zeigen Laiendarsteller in prächtigen Kostümen das Geschehen aus dem Jahr 1631. Der Legende nach soll der damalige Bürgermeister Georg Nusch das protestantische Rothenburg vor Plünderung und Zerstörung durch die Truppen der Katholischen Liga unter der Führung des Grafen von Tilly gerettet haben, indem er einen großen Humpen mit 3¼ Litern Wein in einem Zug austrank. Von diesem "Meistertrunk" soll der Graf so begeistert gewesen sein, dass er die Stadt verschonte.

Nachwuchssorgen beim Meistertrunk

Bis auf zwei Jahre Corona-Pause wurde das Bühnenstück "Der Meistertrunk" in Rothenburg seit 1881 jedes Jahr zu Pfingsten aufgeführt und zählt seit 2016 zum lmmateriellen Kulturerbe der UNESCO auf Bundesebene. Dass die Rothenburger so viel Freizeit investieren, sei nicht selbstverständlich, sagt Uwe Weinhart, Vorstand im Meistertrunk-Verein. "Das ist schon unheimlich viel Zeit, die hier aufgewendet wird. Früher hat man zu tun gehabt, dass man als Rothenburger reingekommen ist. Das hat schon was geheißen, im Festspiel mitzumachen", sagt Weinhart. Heute sei der Verein froh, wenn sich genügend Leute finden, die auf der Bühne mitmachen wollen.

Bürgermeister Markus Naser zum ersten Mal dabei

Freudig nimmt Rothenburgs Bürgermeister Markus Naser (FRV) das rot-weiße Gewand aus seinem Büroschrank. Er ist in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei und wird den historischen Umzug durch die Stadt anführen. "Das ist gelebte Tradition, das ist geliebte Tradition. Und vor allem: Die Leute haben einen unglaublichen Spaß dabei. Die, die mitmachen, haben einen Spaß und die Gäste, die kommen haben genau so einen Spaß", sagt der Bürgermeister.

Am Pfingstwochenende kommt der Meistertrunk in Rothenburg sechsmal auf die Bühne. Es herrscht das gesamte Wochenende über Festbetrieb – unter anderem mit einem Feldlager vor dem Rödertor, dem historischen Handwerker- und Händlermarkt sowie Historiengruppen in originalgetreuen Uniformen und Gewändern. Höhepunkt ist der Heereszug durch die Rothenburger Altstadt.