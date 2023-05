Historisches Spektakel "Meistertrunk" startet in Rothenburg

"Volksfest für die Rothenburger"

Doch auch für viele Einheimischen ist das Pfingstwochenende etwas ganz Besonderes. "Es ist auch eine Art Volksfest von den Rothenburgern für die Rothenburger – und das ist das, was den Meistertrunk so authentisch macht", sagt Nehr, der seit zwei Jahren beim "Meistertrunk" den protestantischen Pfarrer spielt. Das Stück erzählt die Geschichte der ungewöhnlichen Rettung der Stadt. Der Sage nach wird Rothenburg 1631 vom Feldherrn Tilly und dessen Truppen eingenommen: Um die Stadt zu befreien, geht der Bürgermeister eine Wette ein: Er trinkt mehr als drei Liter Wein – in einem Zug – ein wahrer Meistertrunk.

Weibliche Hauptrollen neu besetzt

Bis zu 150 Schauspielerinnen und Schauspieler stehen während der insgesamt sechs Vorführungen am Wochenende auf der Bühne im Kaisersaal. Sie alle sind Laiendarsteller, viele von ihnen kommen aus Rothenburg oder aus der direkten Umgebung. Ihre Rollen haben sie oft für viele Jahre inne. Die zwei weiblichen Hauptrollen sind in diesem Jahr allerdings neu besetzt worden: "Also ich bin ehrlich, ich bin heute auch schon sehr, sehr aufgeregt", sagt Lena Klausecker. Sie wird das erste mal als Kellermeisters Töchterchen Anna auf der Bühne stehen. "Ich freue mich auf jeden Fall aufs Zusammensein von so vielen Leuten und auch die Kostüme sind echt super".