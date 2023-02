Historischer Tiefststand bei Verkehrstoten in der Oberpfalz

In der Oberpfalz hat es im vergangenen Jahr deutlich weniger Verkehrstote gegeben. Im Jahr 2022 sind in der Region insgesamt 41 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet worden. Das ist ein historischer Tiefststand, wie die Polizei Oberpfalz am Dienstag mitteilte. Im Jahr zuvor waren es noch 51 Todesfälle.

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist jedoch gestiegen. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei in der Oberpfalz demnach rund 35.000 Verkehrsunfälle, das waren rund fünf Prozent mehr als im Jahr 2021. Damit ereignen sich auf den Straßen in der Oberpfalz aktuell fast 100 Unfälle täglich.

Todesfalle Landstraße

Mehr als die Hälfte der Verkehrstoten in er Oberpfalz sind im vergangenen Jahr der Statistik zufolge bei Unfällen auf Landstraßen gestorben. Die Polizei hat angekündigt in diesem Bereich bei ihren Maßnahmen künftig einen Schwerpunkt zu setzen. Unter anderem soll es mehr gezielte Überwachungsmaßnahmen und Geschwindigkeitsmessungen an Unfallschwerpunkten geben.

Rückläufig war 2022 in der Oberpfalz auch die Zahl der Motorradunfälle. Erstmalig in den vergangenen zehn Jahren habe es weniger als 400 verletzte Motorradfahrer in der Oberpfalz gegeben.